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أخبار العالم

زلزال جديد يضرب تركيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
زلزال يضرب تركيا
زلزال يضرب تركيا
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قسم الخارجي
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، الخميس، رصد زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، يضرب ولاية سيعرث، جنوبي شرقي تركيا. 

وكانت مدينة أزمير التركية قد تعرضت نهاية أكتوبر الماضي الشهر لزلزال مدمر، تسبب في وفاة أكثر من 114 شخصا، وإصابة المئات. 

وقالت السلطات التركية آنذاك، إن الزلزال أعقبه ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت إدارة الكوارث أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفًا و35 شخصًا، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون، تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي الـ30 من أكتوبر الماضي، وقع زلزالًا بقوة 6.6 درجة بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، والذي أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.
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