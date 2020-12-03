هاشتاج #ميدان_التحرير يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر دايما عظيمة

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج ميدان التحرير، بعد الإعلان عن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وجاءت التغريدات كالتالي:





-الاستعدادات في ميدان التحرير لموكب نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

ايه الجمال ده يا مصر





- ابقى افتكر وانت بتشوف بعد كام يوم الموكب المهيب لملوك وملكات مصر اللي هيتم فيه نقل 22 مومياء ملك وملكة من ملكات مصر من متحف التحرير للمتحف القومي للحضارة إن ميدان التحرير اللي هينطلق منه موكب الملوك والملكات





-الله الله ايه الجمال ده





-البروفات النهائية لإفتتاح #ميدان_التحرير ومشهد لنقل أكثر من 20 مومياء ملكية من المتحف المصري الى متحف الحضارة المصرية .. ترقبوا هذا الحدث الذي ستنقله وكالات عالمية .. هذا الميدان بين الأمس واليوم .. شَهِد تغيير جذري بالكامل .. عظيمة يا #مصر

#تحيا_مصر









-عظيمه يا مصر ميدان التحرير يستعد خلال ايام لمرور ملوك وملكات مصر القديمة في موكب أسطوري ومهيب

بطريقة احترافية تليق بحضارة مصر القديمة وحكام العظماء سيتم نقل أجساد ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير الي متحف الحضارة بالفسطاط









-بعد كام يوم هيكون فى موكب رهيب لملوك وملكات مصرمن المومياوات اللى هيتم نقلهم من متحف التحرير للمتحف القومى للحضارة الموكب هينطلق من ميدان التحرير









-ميدان التحرير يتجمل ليتحول الي اكبر متحف مفتوح في العالم

تحيا مصر









قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العامله بمجلس النواب ، أن تطوير وتجميل ميدان التحرير وتوحيد ألوان المباني والمحلات التجارية وسينعكس بشكل إيجابي على الجذب السياحي والإستثماري لأن ميدان التحرير يعد من أهم الميدان فى قلب العاصمة ونقطة إرتكاز معظم الوزرات والهيئات ويرتادة ملايين المواطنين.

وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة فى تصريحات خاصة، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات واهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهدة من قبل فهو يسعي جاهدا أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة ، والمظهر الحضاري أمر لا بد منه لانه يعبر عن مدي رقي الشعوب.

وتابعت درويش ، أن مصر كانت بحاجة شديدة إلى رئيس يخلص لوطنه ويحافظ علية ويسعي دائما أن يكون فى أفضل صورة ، وأن يعيش المواطن المصري وهو يفتخر بوطنه وبما يحقق فية من إنجازات بشكل يومي وكل يوم نري إنجاز جديد على كافة الأصعدة.

ميدان التحرير يتجمل ليتحول الي اكبر متحف مفتوح في العالم

تحيا مصر 🇪🇬💪 pic.twitter.com/XHsmTK3rK2 — 👑𓂀⚘ QUEEN SHERY⚘🎶 (@shereen1122) December 2, 2020