معرض للمنتجات البيئية لتشجيع أعمال الهاند ميد للفتيات بالعريش





وقد زادها ذلك إصرارا من اجل مواصلة أعمالها والتجويد في الانتاج مع تكرار نفس الطلبات في مناسبات مختلفة.





اقرا أيضا:وتهوى الفتاة العشرينية عبير الحجاوي، انتاج "إطارات الخطوبة ومناديل كتب الكتاب" حيث تشعر برغبة داخلية في استغلال طاقتها في ذلك النوع من الأعمال التي تحتاج جهد وفن لاتقانها أثناء أعمال التشطيب لترضي الاذواق وتجذب عملاء آخرين .قبل عام قررت "عبير " تعلم تلك النوعية من الأشغال اليدوية، فكانت مقاطع الفيديو عبر شبكة الانترنت وسيلتها في ذلك: " وقالت انه في البداية..كان الشغل تقليدي، وتدريجيًا اتعلمت لحد ما وصلت إني انفذ اعمال مطلوبة استعدادا لحفلات الخطوبة والزفاف لتقديمها هدايا للعروسين،الي جانب استخدامها في اعمال الديكور المنزلي، حيث أستخدم أدوات بسيطة في تجهيز الأعمال اليدوية من بينها جذوع الشجر، والتي تستخدمه في كتابة الأسماء والتوريخ المتعلقة بالمناسبة، " الي جانب استخدم الورد الصناعي، والأقمشة الستان لمناديل كتب الكتاب، وبعض أنواع الأقمشة الأخرى".أسرة الفتاة العشرينية كانت أكبر داعم لها لتنمية موهبتها في "الهاند ميد"، فكانت والدتها المشجع الأول والأكبر لها خلال تعلمها، الي جانب زملاءها واصدقاءها .