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فن

أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بـ كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:32 م
دنيا سمير غانم و
دنيا سمير غانم و زوجها رامي رضوان
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم لزوجها الإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت دنيا سمير غانم صورة قديمة لها مع زوجها وعلقت قائلة: "بحبك اوي ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا". 


وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لانتشار أخبار عن إصابة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وخاصة بعد غيابها مساء أمس عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا.

وعلم صدى البلد أن الفنانة دنيا سمير غانم بخير، وأنها ليست مصابة بكورونا، وتتخذ الإجراءات الاحترازية كاملة بعد إصابة زوجها الإعلامي رامي رضوان بكورونا.

كان الإعلامي رامي رضوان أعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . 

وقال رامي رضوان عبر صفحته على فيس بوك : " الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".


وأضاف: "(لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله". 
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