وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح

نظم وفد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارة إلي كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح، وذلك في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلي مشاكل المواطنين ومناقشتهم في، التواصل المباشر معهم على أرض الواقع حيث تضمن اللقاء مقابلة أبونا ويصا حفظي كاهن كنيسة الملاك.





شارك في الوفد التنسيقية محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب إيمان الألفي، محمود بدر، وأحمد زيدان، ومارسيل سمير، ومرثا محروس.





تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة بصحبة ابونا ويصا حفظي لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات بالإضافة إلي اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية.





وأشاد أبونا ويصا خلال الزيارة باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية متفائلا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.