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رياضة

نتائج القسم الثاني.. النصر يضرب شبين بثلاثية.. وبلدية المحلة يفوز على الرجاء

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:18 م
جمهورية شبين
جمهورية شبين
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتى شهدت فوز فريق النصر أمام منافسه جمهورية شبين اليوم بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد. 

وخسر سرس الليان أمام منافسه الزرقا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي مجموعة بحري حقق فريق بلدية المحلة الفوز على منافسه الرجاء المطروحي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد فيما خسر فريق بني عبيد أمام المنصورة بهدف نظيف. 

 نتائج مباريات الجولة الحالية بالقاهرة كالتالي : 

النصر 4-1 جمهورية شبين 
سرس الليان 1-2 الزرقا 
طنطا 0-1 الترسانة 
السكة الحديد 0-0بتروجيت 
كوكاكولا 1-0 المريخ 
النجوم 0-0 منتخب السويس 
بورتو السويس 1-1نادي زد
القناة 3-1 الداخلية 

 جدول ترتيب مجموعة القاهرة 
- بتروجيت : 4 نقاط
- القناة: 4 نقاط
-  الترسانة: 4 نقاط
- النصر:4 نقاط 
- كوكاكولا: 3 نقاط
- المريخ : 3 نقاط
- الزرقا : 3
- السكة الحديد : نقطتين
- منتخب السويس:نقطتين
- بورتو السويس: نقطتين
- زد إف سي: نقطتين
- النجوم: نقطة
- الداخلية: نقطة
- سرس الليان : 0 
- طنطا : 0 
- جمهورية شبين : 0 

نتائج الجولة في مجموعة بحري : 
الحمام 2-2 فاركو 
الأوليمبي 2-1 بيلا 
سبورتنج 2-2 كفر الشيخ 
ابو قير 0-0 دكرنس 
المالية 1-1 العاب دمنهور  
الحرس 3-0 الجزيرة 
الرجاء 0-3 بلدية المحلة 
بني عبيد 0-1 المنصورة 

جدول ترتيب  مجموعة بحري
- ابوقير للاسمدة : 4 نقاط
-المنصورة : 4 نقاط
- بلدية المحلة : 3 نقاط
- حرس الحدود: نقاط
- دكرنس : نقطتين
- مالية كفر الزيات : نقطتين
- فاركو :  نقطتين
- سبورتنج : نقطتين
- العاب دمنهور :  نقطتين
- الرجاء : نقطة
- بيلا : نقطة
- الأوليمبي :  نقطة
- كفر الشيخ : نقطة
- الحمام : نقطة
- بني عبيد : 0 
- الجزيرة المطروحي : 0
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