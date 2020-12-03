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رياضة

أول "قعدة" بعد رحيل مرتضى.. لجنة الكرة بنادي الزمالك تجتمع بـ باتشيكو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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ملك موسي
تجتمع حاليا لجنة الكرة بنادي الزمالك مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة بالنادي الأبيض.

وستتطرق الجلسة لمناقشة احتياجات الفريق وعرض صفقة أمير عادل على المدرب البرتغالي بالإضافة لمناقشة ملف الصفقات والراحلين.

وسيتم اخطار المدير الفني بتجديد الثقة فيه خلال الفترة الحالية والتأكيد على دعم الإدارة له قبل انطلاق الموسم المقبل
 
و تواجد  أمير عادل أو "ألكسندر ياكوبسن"، صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية، المنضم الزمالك مؤخرا في مقر  القلعة البيضاء اليوم بعد الانتقال للفريق لمدة أربعة مواسم.

وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم واللجنة المؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء .

 وكان  اللاعب  وقع على العقود رسميا في جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالقلعة البيضاء  ولم تكلف  الصفقة الزمالك أي تكاليف مالية  سوى راتب اللاعب في ظل عدم ارتباط اللاعب بتعاقد مع أي نادٍ.

ويبلغ أمير عادل من العمر 26 عامًا، لاسيما وأنه من مواليد شهر مارس عام 1994، وتعتبر آخر محطاته مع نادي ساربسبورغ 08 النرويجي.

وكان  الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو رحب باتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية  ومن المقرر أن ينتظم أمير عادل في التدريبات  يوم السبت المقبل .
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