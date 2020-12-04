هل تناول الفيتامينات يحمي من عدوى كورونا؟.. دراسة تجيب

وبحسب موقع "timesofindia"، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، لقد كان ناجحًا في منع بعض أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية في الماضي، وبالتالي فقد تم اعتباره حاسمًا في علاج الأمراض.





كما يساعد فيتامين د أيضًا في تعزيز المناعة، وفقًا لمراجعة 2019 للتجارب السريرية الحالية، فقد زُعم أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من شدة التهابات الجهاز التنفسي الحادة في المرضى في المستشفى، بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة أخرى صلة بين انخفاض مستويات فيتامين د والنسب المئوية المرتفعة لحالات كوفيد -19 والوفيات.



