هل تناول الفيتامينات يحمي من عدوى كورونا؟.. دراسة تجيب

أصبح فيروس كورونا COVID-19 أحد أكبر المخاوف الصحية لعام 2020، وبينما يواصل العلماء والباحثون الطبيون تطوير علاجات محتملة لنفسه، يبحث الكثيرون عن منتجع أكثر طبيعية.
زعمت دراسات متعددة في الماضي أن العناصر الغذائية والفيتامينات الشائعة يمكن أن تساعد في درء عدوى فيروس كورونا الجديد، ومع ذلك في حين لم يتم تأكيد أي شيء ولا يزال الكثير قيد المراقبة، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين تحديده من حيث فعاليته في علاج الفيروس القاتل.
مع ظهور فيروس كورونا الجديد، أولى الأشخاص اهتمامًا إضافيًا لدور جهاز المناعة، حيث حث الخبراء الطبيون الأشخاص على زيادة تناولهم لمكملات المغذيات الدقيقة.
وبحسب موقع "timesofindia"، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، لقد كان ناجحًا في منع بعض أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية في الماضي، وبالتالي فقد تم اعتباره حاسمًا في علاج الأمراض.
ووفقا للدراسة، قد يساعد فيتامين C في الوقاية من Covid-19 وأيضًا تقليل ردود الفعل الالتهابية وراء بعض حالات كورونا Covid-19 الشديدة ومع ذلك، فهم لا يؤكدون أي شيء.
كما يساعد فيتامين د أيضًا في تعزيز المناعة، وفقًا لمراجعة 2019 للتجارب السريرية الحالية، فقد زُعم أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من شدة التهابات الجهاز التنفسي الحادة في المرضى في المستشفى، بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة أخرى صلة بين انخفاض مستويات فيتامين د والنسب المئوية المرتفعة لحالات كوفيد -19 والوفيات.
ويعد عنصر الزنك معدن أساسي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية الضارة في حين أن جسم الإنسان يحتاج إلى الزنك لتطوير وتنشيط الخلايا اللمفاوية التائية، والتي تعد جزءًا من جهاز المناعة، لا يوجد دليل قوي للتوصية باستخدام الزنك لعلاج فيروس كورونا Covid-19 أو ضده.
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بينما يجب أن تستمر في تناول كميات كافية من الفيتامينات والمعادن لتعزيز مناعتك والحفاظ على جسم صحي قوي ، فمن المهم أيضًا ألا تعتمد بشكل كامل على هذه المكملات، ومع ذلك من الأهمية بمكان أن تستمر في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وأن تتبع جميع الإرشادات اللازمة لمنع انتشار الفيروس القاتل.