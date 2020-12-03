تامر حسني يعلق على تشبيه مسيرته الفنية بـ عبد الحليم حافظ

ونشر تامر صورا له من الافتتاح أمس وكتبت عليها قائلا: " تشرفت أمس بتقديم اغنية إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط زملائي فنانين و مبدعين مصر الكبار كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتي الفنيه بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القرن الواحد و عشرين".

وأضاف: " فخور بالشهادة دي جدًا خاصة إنه كان حلم منذ طفولتي ان اصعد بنجاح الغناء و التمثيل معًا و احقق بهم و لو جزء بسيط من اللي حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".

وكان قد حدث موقف طريف بين المطرب تامر حسني والفنان أحمد السقا عندما سأله النجم أشرف عبد الباقي عن المهنة التي سيعمل بها السقا في حالة استمرار جائحة فيروس كورونا.





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وقال تامر حسني «أحمد السقا جدع وشهم ولو فتح مطعم هيأكل صحابه ببلاش وهيعمل ديليفري بالحصان لأنه يحب الخيل كثيرا».









صالح المطرب تامر حسني، الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بعد أزمتهما الأخيرة، واحتضنه على الهواء.









وقال تامر حسني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ضاحكا،:" كنت مشغول الفترة اللي فاتت وكنت بتخانق مع السقا على الفضائيات واتصالحنا على الفضائيات".









وبدأ توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتي ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.









مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.









وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.







