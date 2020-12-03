ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يعلق على تشبيه مسيرته الفنية بـ عبد الحليم حافظ

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:48 م
الفنان تامر حسنى
الفنان تامر حسنى
Advertisements
مريم عزت
أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته الكبير بتقديم أغنية إفتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . 

ونشر تامر صورا له من الافتتاح أمس وكتبت عليها قائلا: " تشرفت أمس بتقديم اغنية إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط زملائي فنانين و مبدعين مصر الكبار كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتي الفنيه بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القرن الواحد و عشرين".

وأضاف: " فخور بالشهادة دي جدًا خاصة إنه كان حلم منذ طفولتي ان اصعد بنجاح الغناء و التمثيل معًا و احقق بهم و لو جزء بسيط من اللي حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".

وكان قد حدث موقف طريف بين المطرب تامر حسني والفنان أحمد السقا عندما سأله النجم أشرف عبد الباقي عن المهنة التي سيعمل بها السقا في حالة استمرار جائحة فيروس كورونا.

اقرا ايضا : 

وقال تامر حسني «أحمد السقا جدع وشهم ولو فتح مطعم هيأكل صحابه ببلاش وهيعمل ديليفري بالحصان لأنه يحب الخيل كثيرا».


صالح المطرب تامر حسني، الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بعد أزمتهما الأخيرة، واحتضنه على الهواء.


وقال تامر حسني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ضاحكا،:" كنت مشغول الفترة اللي فاتت وكنت بتخانق مع السقا على الفضائيات واتصالحنا على الفضائيات".


وبدأ توافد النجوم على حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتي ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.


مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.


ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لازم نعيش ونتعايش مع كورونا.. أحمد السقا: أوشكت على الانتهاء من تصوير العنكبوت

بـ خوذة| آسر ياسين يطير على السجادة الحمراء فى القاهرة السينمائي.. شاهد

أشرف عبد الباقي وتامر حسني يلتقطان سيلفي مع ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

خناقة أحمد السقا وتامر حسني تتصدر حفل افتتاح القاهرة السينمائي| شاهد

وزيرة الثقافة من مهرجان القاهرة: أشكر الرئيس السيسي راعي الفنون وملهمنا في مواجهة التحديات

بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة.. منى زكي: تكريمي على مسرح الأوبرا حلم وتحقق

ترشيحاتنا

"كل سنة وانتي حته مني" .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا

البيئة ترد على ما تداولته مواقع التواصل عن رحلة صيد للحيوانات البرية على قناة فضائية

عمر ربيع ياسين يكشف عن شرط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

روسيا تحرك أسطولها بالكامل في البحر الأسود.. وأمريكا ترد بهذه الطريقة

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. زيزو نجم الزمالك يثير الجدل من جديد

إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فوائد غير متوقعة للفول السوداني.. صور أحمد حلمي ومنى زكي وبسنت نور الدين بعد تصدرهم الترند

كيفية التخلص من السمنة لمنع العقم .. تفاصيل

مشهد لا ينسى.. خروف يتسلل إلى فندق ويتجول داخله وسط ذهول العاملين.. فيديو