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فن

بعد الإقبال الكبير في اليوم الأول .. مهرجان القاهرة يقرر زيادة عدد منافذ حجز التذاكر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
محمد حفظي رئيس المهرجان
محمد حفظي رئيس المهرجان
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شروق ابراهيم
نظرا للإقبال الكبير على حجز تذاكر اليوم الأول من برنامج أفلام الدورة 42، قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تخصيص شباك لحاملي الكارنيهات من صحفيين ونقاد، بدء من صباح غدا الجمعة، لتسهيل عملهم، الذي يقدره المهرجان.

وفي السياق نفسه قررت إدارة المهرجان أيضا نقل ندوات المكرمين من المسرح المكشوف إلى مسرح  WE الذي شهد حفل الافتتاح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحضور، وتم بالفعل إعادة فتح شباك التذاكر، للجلسة الحوارية التي يديرها رئيس المهرجان محمد حفظي مع الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون المكرم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية والتي تقام في الساعة 12:45من ظهر غدا الجمعة، كما تم فتح باب الحجز أيضا للجلسة الحوارية التي تجريها الإعلامية ريا أبي راشد مع الفنانة منى زكي المكرمة بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتقام في الثانية والنصف من مساء اليوم الجمعة بنفس المسرح.

وقال أندرو محسن منسق المكتب الفني للمهرجان، إن اليوم الأول من الفعاليات شهد إقبالا كبيرا من الجمهور المحب للسينما فاق كل التوقعات، مما تسبب في حالة من التزاحم خلال الساعات الأولى، مؤكدا في الوقت نفسه على أن إدارة المهرجان لم تتجاهل الأمر، وبدأت على الفور بالتعاون مع شركة تذكرتي في زيادة عدد منافذ الحجز بدار الأوبرا المصرية، لتخفيف التزاحم.

كان اليوم الأول لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور، على شباك التذاكر، لحجز عدد من الأفلام، رفع معظمها لافتة كامل العدد، ومنها؛ "غزة مونامور" الذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، وكذلك العرض الثاني لفيلم "الأب".
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