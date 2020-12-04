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تكنولوجيا

آبل تحسن خدمة Facetime لأصحاب آيفون 12 بهذا التحديث.. تفاصيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
آبل تحسن خدمة Facetime
آبل تحسن خدمة Facetime لأصحاب آيفون 12 بهذا التحديث..تفاصيل
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كريم جمال
يبدو أن شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التقنية فى العالم تهدف لتوفير كل الميزات الممكنة لمستخدمي سلسلة آيفون 12 فى 2020، بعدما جاء تحديث ios 14.2 الجديد الخاص بها بتحسنات خاصة بتطبيق المكالمات الشهير الخاص بها Facetime ستجعله أفضل من قبل بكثير.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، جاء تحديث ios 14.2 بتحديث دقة عرض الفيديو الخاصة بالكاميرا الأمامية للتطبيق، لتصبح بدقة HD بدقة 1080 بيكسل، لسلسة آيفون 12 بالكامل، iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

ويمكنك تفعيل الميزة سواء كنت تستخد شبكة الواي الفاي أو الإنترنت الخلوي، و ستعمل الميزة على شبكتي الجيل الرابع والخامس، الأمر الذى يعني تجربة مكالمات فيديو بدقة خيالية لأصحاب أحدث إصدار من آيفون.

جدير بالذكر أن وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرمت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العام مبلغ 10 مليون يورو ما يعادل 12 مليون دولار بسبب تضليل حملة الدعاية الخاصة بها المستهلكين عن ميزة مقاومة الماء فى أحدث هواتفها الذكية وهو آيفون 12، الذى تم إطلاقه بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

و أسندت الوكالة في قرارها أن آبل صرحت ان سلسلة آيفون 12 مقاومة للماء دون توضيح الظروف المناسبة لعمل هذه الميزة، وأضافت أن حتى اللحظة لم يتقدم أحد من المستهلكين بشكوى رسمية، ولكن آبل بهذه الخطوة أخلت مسؤوليتها فى ضمان الأجهزة فى حالة تلفها عند تعرضها للماء فى ظروف غير ملائمة.
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