إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

يحتفل اليوم الجمعة 4 ديسمبر، الفنان محمد رجب ، بعيد ميلاده الـ45، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1975، في منطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة، والتحق بمدرسة الطلائع الإعدادية ثم مدرسة الثانوية العسكرية بالجيزة، وكانت أمنيته أن يصبح ضابط شرطة، حيث كان (الزي الميري) يداعب خياله، ولكنه عرج عن هذه الامنية ليفاجئ عائلته ويلتحق بكلية الإعلام.





وقبل 4 سنوات، طالت محمد رجب ، العديد من الاتهامات من قبل الفنانة سارة سلامة أثناء اشتراكهما معًا في فيلم (صابر جوجل)، حيث تبادلا الاتهامات، وأكدت سلامة في أحد حواراتها الفنية أنها كانت فرحة جدًا بعد إخبارها بمشاركتها البطولة مع الفنان محمد رجب، مضيفة "ولكني بعدما تعاملت معه أقسمت ألا أعيد التجربة مرة أخرى، ولن أشاركه أي عمل ثانية، فهو إنسان عنيف أثناء التصوير يتدخل في العمل بشكل كبير، وكنت متوقعة فشل الفيلم"، و أرجعت سبب الفشل الي الفنان محمد رجب.

وخرج محمد رجب عن صمته في برنامج 9090 هوا قائلا "أنا لا أحب الدخول في تفاصيل، بل كل همي التركيز في عملي، كي يخرج بالصورة المرضية، ولكني أقسمت ألا أعمل معها في أي عمل فني مرة أخرى".





على جانب آخر، يواصل الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية.





ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري.





يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.





جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.





"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.





كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.