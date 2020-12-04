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رياضة

الهضبة يتفوق على الأخطبوط.. ماذا قدم الشناوي وبسام قبل نهائي كأس مصر؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
محمد الشناوي محمد
محمد الشناوي محمد بسام
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصري، مباراة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش، غدا، السبت، في تمام الثامنة مساء، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر.

الأهلي طلائع الجيش:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على طلائع الجيش، من أجل تحقيق حلم الثلاثية هذا الموسم ( الدوري المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا".

ويدخل الأهلي مباراة الغد، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، الجمعة الماضية، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، التي جمعتهما، على ستاد القاهرة الدولي.

ويفقد الأهلي لخدمات الرباعي وليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام أمام طلائع الجيش في نهائي  كأس مصر ، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، أول، أمس، الثلاثاء، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.

يذكر أن فريق الزمالك هو حامل النسخة الماضية من لقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.

الشناوي Vs  محمد بسام:

وتشهد مواجهة الغد صراع خاص بين ثنائي منتخب مصر، محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

محمد الشناوي الذي يلقب بالأخطبوط بسبب التصديات الصعبة التي يقوم بها، شارك مع الأهلي في مباراتين في كأس مصر هذا الموسم ودخل في مرماه هدفين.

أمام محمد بسام صاحب البيان القوي " الهضبة" فقد شارك مع طلائع الجيش في 3 مباريات في كأس مصر هذا الموسم، ومني مرماه بهدف وحيد.

تبلغ القيمة التسويقية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، بينما تبلغ قيمة محمد بسام 500 ألف يوور.
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