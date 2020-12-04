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أخبار العالم

الأمن اللبناني يضبط كميات كبيرة من المخدرات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
المخدرات المضبوطة
المخدرات المضبوطة
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محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني "شعبة العلاقات العامة"، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع احد أصحاب السوابق. 

وذكرت المديرية العامة لفوي الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها قائلة : في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولاسيما في مجال ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخص من أصحاب السوابق، بمعاودة نشاطه في مجال الإتجار والترويج.

وقالت في بيانها أيضا : بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ التوصل الى تحديد مكان إقامته والمركبة الآلية التي يستخدمها في تنقلاته.

وأضافت : وعلى الفور، وبتاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٠ داهمت قوة من المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة منزله في محلة تحويطة الغدير - الضاحية الجنوبية، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى م. ح. (مواليد عام ١٩٦٠، لبناني). 

وأشارت الي انه تم ضبط كمية كبيرة من المخّدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي حوالى كيلو ونصف من مادّة الكوكايين موزّعة في داخل مئات العلب البلاستيكية وأكياس نايلون صغيرة، ٥٤ جرام  باز كوكايين و حوالى كيلو ونصف من حشيشة الكيف بجانب ميزان حسّاس.

كما تم ضبط مسدس حربي مع مماشط وطلقات صالحة للاستعمال و١٨٤ طلقة من عيار ٧،٦٢ ملم. مع ممشطين، جميعها صالحة للاستعمال حيث جار التحقيق  بإشراف القضاء المختص وفق البيان الصادر عن قوي الأمن الداخلي اللبناني .

وكانت  المنطقة العسكرية الشرقية في الاردن، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الجمعة الماضية، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الأردني.​

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