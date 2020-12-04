سعر خيالي.. عروس تعثر على ثروة بالصدفة في البدروم مهملة منذ سنوات

يتم عرض الإصدار الاول من كتاب هاري بوتر في مزاد على الإنترنت في 11 ديسمبر في مزاد مكتبة هانسون في ستافوردشاير، ومن المتوقع أن يتم بيعه بمبلغ أعلى من 50 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم ضخم بالنسبة لكتاب لكنه لايعني شيئا بالنسبة لعشاق هاري بوتر.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تمتلك هذه النسخة شارلوت رمزي، والتي قالت أنها عثرت على الاكتشاف النادر أثناء قيامها بفرز صندوق من الأشياء غير المرغوب فيها في منزل والدتها في بلاكبول، وتعد النسخة المطبوعة من هاري بوتر وحجر الفيلسوف هي واحدة من 500 نسخة مطبوعة فقط، حيث قال خبير الكتب جيم سبنسر إنه قد يصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني في عملية بيع عبر الإنترنت.





في البداية، تخلت رومسي عن الكتاب في صندوق صغير مخصصًا للبيع في يوليو الماضي، ولكن بعد مشاهدة البرنامج التلفزيوني Antiques Roadshow ، راودتها فكرة وطلبت من والدتها استعادة الكتاب للتحقق منه، وعند اكتشاف أن الكتاب كان إصدارًا أوليًا حقيقيًا، قالت في سعادة إنها لم تتوقف عن التنقل في المنزل.





خاصة بعد معرفتها أنه تم بيع طبعة أولى أخرى من الكتاب في أكتوبر بسعر 60 ألف جنيه إسترليني، وأضافت: "لقد أعطى هذ الكتب لناصديق للعائلة هداه لي ولإخوتي لقراءته قديما لاعتقاده أننا قد نستمتع به، ولكنه الآن ثروة.. هذه الأشياء لا تحدث للعائلات العادية مثلنا".





وأكدت إنها تخطط لتقسيم الأموال ممن بيع الكتاب بين حفل زفافها ومنزل والدتها الجديد، ويعد هذا هو الإصدار الخامس من الكتاب الذي اكتشفه سبنسر من شركة هانسون للمزادات في أقل من عامين، وقال سبنسر: "من بين 500 نسخة أولى مطبوعة، ذهبت 300 إلى المدارس والمكتبات - وهذا مثال جيد على واحدة من 200 نسخة نادرة ذهبت إلى المتاجر".