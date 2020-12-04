شاهد.. تسريبات تكشف عن أول صور رسمية لهواتف Oppo Reno 5

كشفت تسريبات لأول مرة الصور الرسمية لهواتف Oppo Reno5 من شركة أوبو الصينية، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هي Oppo Reno 5 و + Reno5 Pro، والتى حددت الشركة موعد إطلاقها الرسمى فى 10 ديسمبر الجارى، وذلك بعدما أمدت الشركة الموعد على صفحتها الرسمية على موقع Weibo الصيني، حيث بدأت الشركة بالفعل الحجز المسبق للهواتف. Oppo Reno5 Pro و





وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Oppo Reno5 تأتى بكاميرا خلفية رباعية، ستكون الكاميرا الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، مع شاشة من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 60 هرتز في الثانية، ذات جوانب منحنية، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، مع ظهر زجاجي بلوري.

















وستعمل هواتف Oppo Reno5 ب 3 معالجات مختلفة حيث سيعمل هاتف Reno5 بمعالج من نوع Snapdragon 765G، أما هاتف Reno 5 Pro، فيسعمل بمعالج من نوع Dimensity 1000+ ، فيما سيعمل هاتف Reno5 Pro + بمعالج من نوع Snapdragon 865 وهو اقوى معالج أندرويد فى السوق حتى الآن.









وستحتوى هواتف Oppo Reno5 على بطاريات تبدأ سعتها من 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، حيث ستكون قادة على شحن الهاتف بنسبة 100 % فى حوالى نصف ساعة.





كما أن هواتف Oppo Reno5 ستأتى بنسختين للمساحة التخزينية هى 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت ويرColorOS ، وألوان الأزرق والأسود والأحمر الأبيض.



