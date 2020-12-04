ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. تسريبات تكشف عن أول صور رسمية لهواتف Oppo Reno 5

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
تسريبات تكشف أول
تسريبات تكشف أول صور رسمية لهواتف Oppo Reno5
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات لأول مرة الصور الرسمية لهواتف Oppo Reno5 من شركة أوبو الصينية، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هي Oppo Reno 5 وOppo Reno5 Pro و Reno5 Pro، والتى حددت الشركة موعد إطلاقها الرسمى فى 10 ديسمبر الجارى، وذلك بعدما أمدت الشركة الموعد على صفحتها الرسمية على موقع  Weibo الصيني، حيث بدأت الشركة بالفعل الحجز المسبق للهواتف. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Oppo Reno5 تأتى بكاميرا خلفية رباعية، ستكون الكاميرا الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، مع شاشة من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 60 هرتز في الثانية، ذات جوانب منحنية، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، مع ظهر زجاجي بلوري.  

江疏影体重上热搜；影后御用新机引关注；卢伟冰接替王川要职- 楠木轩


OPPO Reno5和Reno5 Pro已经在制造商的网站上-这是他们的设计-TechToday

وستعمل هواتف Oppo Reno5 ب 3 معالجات مختلفة حيث سيعمل هاتف Reno5   بمعالج من نوع Snapdragon 765G، أما هاتف  Reno 5 Pro، فيسعمل بمعالج من نوع Dimensity 1000+ ، فيما سيعمل هاتف Reno5 Pro + بمعالج من نوع Snapdragon 865 وهو اقوى معالج أندرويد فى السوق حتى الآن. 

OPPO Reno5 5G और Reno5 Pro 5G की तस्वीरें लॉन्च से पहले आईं सामने, फीचर्स का खुलासा : OPPO Reno5, Reno5 Pro 5G key specifications listed on retailer website

وستحتوى هواتف Oppo Reno5 على بطاريات تبدأ سعتها من 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، حيث ستكون قادة على شحن الهاتف بنسبة 100 % فى حوالى نصف ساعة. 

OPPO Reno5 系列开启预热：延续前代设计+星钻工艺| 爱搞机
كما أن هواتف Oppo Reno5 ستأتى بنسختين للمساحة التخزينية هى 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت ويرColorOS ، وألوان الأزرق والأسود والأحمر الأبيض. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوبو تعلن موعد إطلاق هاتفها Oppo A93 .. سعر ومواصفات

أوبو تطور هاتفا جديدا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 870

قبل ساعات من إطلاقه .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo K7x

أوبو تطلق نسخة خاصة من هاتف Oppo Reno 4 باسم مو صلاح .. سعر ومواصفات .. صور

شاهد.. أول صور لسلسلة هواتف Oppo Reno5 القادمة.. مواصفات

أوبو تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Reno5 5G

ترشيحاتنا

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

وفاة والد زوجة رئيس الوزراء السابق.. وعبد العال ينعيها

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

الهضبة يتفوق على الأخطبوط.. ماذا قدم الشناوي وبسام قبل نهائي كأس مصر؟

دعم الشرعية في اليمن يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور