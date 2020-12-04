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أخبار العالم

أول تعليق لـ نتنياهو على اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زادة.. تفاصيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
علق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على اغتيال عالم النووي الإيراني محسن فحري زادة.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تلقي باللوم على بلده في أي حادث يحصل في أراضيها، وذلك في معرض تعليقه على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وقال نتنياهو لشبكة "CNN" الأمريكية خلال لقاء افتراضي مع معهد هدسون الأمريكي للأبحاث، "إنهم دائما ما يتهموننا، سواء كان صحيحا أو خطأ، في أي شيء يحدث في إيران، وسياستنا الثابتة تقضي بعدم التعليق على مثل هذه الأمور، ولذا لن أفعل ذلك الآن".

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية مجددا على أهمية مواجهة سياسات إيران في المنطقة، محذرا من عواقب عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015.

وتطرق نتنياهو في هذا السياق إلى التطورات التي شهدتها العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في الأشهر الماضية، قائلا إن زعماء عربا "أدركوا خلال العقد الأخير أن إسرائيل ليست عدوا بل حليف لا يمكن الاستغناء عنه".
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