حقيبتان قادرتان على تدمير العالم..بوتين يمتلك إحداهما

ربما سمعت في أحد الأيام عن السلاح النووي الروسي والأمريكي وقدرته الفتاكة على إبادة معظم الكوكب وتحويله إلى جحيم، وبدا ذلك واضحًا عندما اتخذت الولايات المتحدة قرار إلقاء قنبلة نووية على اليابان، وتسببت في دمار لا مثيل له، رغم أنها كانت قنبلة واحدة.





ويمتلك كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس روسيا الاتحادية حقيبة قد تبدو عادية من الخارج، لكن في الواقع يمكن أن نعتبر تلك الحقيبتين هما الأخطر في العالم.





حقيبة بوتين المدمرة





كشف التلفزيون الروسي في تقرير يعود تاريخه إلى العام الماضي عن مواصفات الحقيبة التي يحملها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه في كل مكان وعن كيفية استخدامها إذا ما أرادت موسكو أن تطلق عنان كارثة نووية في العالم.





وقال التلفزيون الروسي إن الحقيبة تبقى تحت إشراف ضابط أمن مسلح، يرافق بوتين في كل مكان، ولا يمكن فتح الحقيبة إلى برموز سرية يعرفها بوتين فقط، موضحًا أن الحقيبة تخضع للرقابة مدة 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع، وتتحكم في كامل الترسانة النووية الروسية.





تسمى الحقيبة باللغة الروسية "شيجيت"، وقد تم تطويرها في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ولم يسبق عرضها مفتوحة أمام عدسات الكاميرات.





وقالت وسائل إعلام روسية، إن بوتين يمتلك حقيبتين أخريين لكن الأولى السالف ذكرها هي أهمهمة، ولا يسمح إلا لثلاثة مسؤولين روس رفيعي المستوى بالنفاذ إلى كل من هذه الحقائب، وهم بوتين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف.





ويقول مراقبون إنه على عكس المعتقد الشائع بأن زر إطلاق السلاح النووي هو الأحمر، فإن لونه الحقيقي في حقيبة بوتين هو الأبيض.





وعرضت قناة "زفيزدا" التابعة للجيش الروسي، محتوى الحقيبة بشكل مفصل وتم وصف الحقيبة من الداخل.





وقال مقدم القناة ألكسي يغوروف، "أحد مكونات الشنطة هو بطاقة الفلاش، وهي واحدة من المفاتيح التي يتم إدخالها إلى النظام"، مضيفا أنه لم يسمح لهم بالكشف عن معلومات أخرى سرية عن وظائف الحقيبة.



