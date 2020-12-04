نجيب ساويرس عن تطوير ميدان التحرير: كأنى في الكونكورد

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس ، بأعمال التطوير التي يشهدها ميدان التحرير والذي يستعد لنقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





وكتب نجيب ساويرس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ذهلت أمس عند مرورى فى ميدان التحرير.. كإنى فى ميدان الكونكورد في باريس.. تحية واحبة لمن فكر ومن نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".









وتزين ميدان التحرير استعداد لأبرز حدث أثري، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري، الي المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.









قالت صباح عبدالرزاق، مديرة المتحف المصري بالتحرير، إنه تُجرى حاليا بروفات نقل المومياوات الملكية من المتحف إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





وأكدت لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم الاستقرار على يوم معين لانطلاق موكب المومياوات الملكية، قائلة: "قريبًا سنشهد انطلاقة عالمية لـ 22 مومياء و17 تابوتًا ملكيًا"، واصفة بأنه حدث عالمي عظيم.



