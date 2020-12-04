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محافظات

من بينها خبز ناقص الوزن.. تحرير17 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بالبحيرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود).

وأسفرت الحملة في مركز أبو حمص، عن تحرير 7 محاضر تموينية بالمرور على المخابز البلدية عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى  10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد  أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.

كما تم تحرير 10 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية  في مركز إيتاي البارود، وتحرير 11محضر ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم  لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم ضبط  50كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار. 

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، أمس الخميس، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي (دمنهور - بدر).

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب محلات تقوم ببيع عبوات لاصق المواسير البلاستيك المقلد  لشركات كبري، حيث تم ضبط 750 عبوة لاصق مواسير غير مطابق للمواصفات القياسية ومجهول المصدر بمركز بدر.

كما تم  تحرير  10 محاضر ضد محلات ملابس كبري وذلك لإقامتهم أوكازيون بدون تصريح وعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز كفر الدوار.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا  يتضمن التالي :_
تحرير 9محاضر توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق، تحرير 3محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير3 محاضرعدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز وإسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، كما تم تحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش بالخبز.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، أمس الأحد، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز إتياي البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع المنظفات يعمل بدون ترخيص من جهات الاختصاص، و تم ضبط 10جركن وزن الواحد 60كيلو جرام، 8 برميل وزن الواحد 100كيلو جرام مستلزمات صناعة المنظفات، 800كيلو جرام مادة تايلوز وكذلك 1000لتر منظف سائل معد للبيع.

كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطريه يقوم ببيع الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الحيوانى، وتم ضبط كميه قدرها 45عبوة مختلفه الأنواع و الأوزان، ضبط أحد محلات بيع الاعلاف الحيوانيه يقوم ببيع أعلاف مجهوله المصدر وبدون أى مستندات  وتم التحفظ على 10شكاير وزن الواحدة 25 كيلو.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 9 محلات أنشطه مختلفه لا تقوم بالاعلان عن الاسعار وجارى تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء إستخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، والتحفظ على كمية قدرها 15كيلو جرام  من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية
وتم ضبط كمية قدرها 84عبوة.

كما تم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحيه، وتم ضبط كميه قدرها 15عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كميه قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالاعلان عن الأسعار .

وجارى تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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