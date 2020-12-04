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فن

رانيا محمود ياسين تسترجع ذكرياتها مع والدها وتنشر صورة من أيام طفولتها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:24 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم
استرجعت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين بنشر صورة قديمه لها معه من ايام طفولتها. 

وعلقت رانيا ياسين على الصورة قائلة : "جمعه مباركه جمعتك في الجنة يا حبيبي غفر الله له ولكم واسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء له ولكل امواتنا الذين سبقونا في دار الحق". 

كشفت رانيا محمود ياسين، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والدها بسبب موضوع التمثيل "لطشلها" وهذه كانت أول وأكبر مرة "اتخانقوا" وذلك لانه كان يرى انها تستحق اكثر من ذلك وأنها يجب ان تستمر في دراستها في اللغات، ورفض تماما ان تلتحق بمعهد الفنون المسرحية او التمثيل. 

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين "هو كان نمبر وان"، وكان فتى الشاشة العربية وانه صعد في مجال التمثيل والفن بسرعة جدا وهذا لتميزه، ووجهت شكرًا خاصًا لوالدتها التي استطاعت ان تتحمل تلك الفترة وانها تركت الفن لترعانا على مدار 6 سنوات متواصلة وهذا لتساعد محمود ياسين في الاستمرار لنجوميته.

وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل الشائعات التي حدثت حول العزاء ليس لها اي علاقة بما حدث بالفعل، مؤكدة على ان كل مراسم العزاء تمت باتخاذ كل الاجراءات الاحترازية وان كان هناك معقمات ومطهرات على كل الترابيزات، معقبا: "العزاء كان مثاليا وعشان كده كان لازم يكون في هري عليه".

وسردت موقفا غريبا حدث معها في العزاء من احدى المعزيات قائلة لها: "انا بحسدك انك مركزة مع مامتك برغم وفاة ابوكي"، متعجبة من ان المفترض ان تدعي لها ولكن لا تقول لها ما شبه ذلك، وانها كانت تاخذ بالها من والدتها وقاية من فيروس كورونا.




ونفت لاول مرة بنفسها  ما تداوله رواد السوشيال ميديا بنشوب خناقة بينها وبين اميرة بنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وان وسائل الاعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصود بها كما تداول على السوشيال ميديا، حيث تم استخدامها بأنها "تطردها وتقول لها اطلعي برة".   

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