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مرأة

هاني الناظر: أتوسل إليكم ارتدوا الكمامة لحين بدء التطعيم ضد كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:41 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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آية التيجي
حذر الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من مخاطر عدم ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر الإهتمام بالتباعد الاجتماعي ، والاهتمام بغسل اليدين والتعقيم بإستمرار، للوقاية من فيروس كورونا.


قال الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "ارجوكم …اتوسل اليكم …استحلفكم بالله ارتدوا الكمامة وحافظوا على التباعد والغسيل المستمر بالماء والصابون وكل الإجراءات الاحترازية إلى حين بدء التطعيم بمشيئة الله واتقوا الله في صحتكم وصحة اسركم وكل من تحبونهم …احنا دخلنا في الجد والمسالة مش سهلة والله العظيم".

وأشار الناظر منذ عدة أيام، إلى أن الموجة الثانية لـ فيروس كورونا بدأت، وتهاجم الأشخاص لذلك علينا جميعًا الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.

وقدم الناظر مجموعة نصائح للحماية من عدوى كورونا، وتمثلت في :

1- ارتداء الكمامة الطبية.
2- تطبيق التباعد الاجتماعي فيما لا يقل عن مسافة بين الأشخاص.
3- غسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة من المنزل، أو الوقاية بالمطهرات.
4- التهوية الجيدة للمنزل.
5- عدم تناول الطعام من خارج المنزل.
6- تناول السلطة الخضراء والليمون يوميا.
7- شرب الماء والسوائل الدافئة مع معلقة عسل أبيض.
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