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اقتصاد

العاصمة الإدارية تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات العقارات في 2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس إبراهيم لاشين خبير عقاري، إن حصول العاصمة الإدارية الجديدة على نحو نصف مبيعات العقارات بالسوق المصرية ككل خلال العام الجارى أمر يعكس قوة وصلابة السوق العقاري وجاذبية الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة على الرغم من أزمة جائحة كورونا التى أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام .

وأكد لاشين فى تصريحات لــــ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية تشهد نقلة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق طفرة كبيرة بالمشروعات المنفذة بها خلال الفترة القادمة ، وذلك بالتزامن مع خطط الحكومة للانتقال لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية خلال النصف الأول من العام المقبل 2021 ، بما يجعلها قبلة استثمارية للعرب والمصريين على حد السواء.

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على جانب آخر تنفذ الدولة مشروع الوحدات المخصصة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بعدد حوالى 9024 وحدة سكنية  ( 376 عمارة ) بقيمة استثمارية تصل إلى 3.2 مليار جنيه .

وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع نحو 92 % تقريبا ، وكذا نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف التى تقترب من 92 %، وأعمال الكهرباء 67%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 51 %،  ونسبة تنفيذ أعمال الغاز وصلت إلى 70 %، ومن المقرر تجهيز الوحدات للتسليم مع بداية العام الجديد.

من ناحية أخرى ، أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكلن والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، أن من بين المشروعات التى حققنا بها معدلات تنفيذ مرتفعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، هي منطقة الأعمال المركزية ، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة ، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر ، وبلغ ارتفاع البرج حاليًا حوالى 251 مترًا ، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار ، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية ، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم .

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان ، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة مع استكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص ، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.
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