اللجنة الأولمبية تقرر تأجيل انتخابات اتحاد الطائرة لأجل غير مسمى

قرر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة لأجل غير مسمى.





يأتي قرار التأجيل بعد صدور قرار من وزارة الرياضة بإرجاء جميع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بالهيئات الشبابية والرياضية.





وجاء هذا الأمر في ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وبناء على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضي والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءًا من غدا السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.





وتتابع الوزارة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية.





وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقًا بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.





وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن سلامة وصحة المواطنين من أعضاء ومرتادي الهيئات الشبابية والرياضية تضعها الوزارة في مقدمة الأولويات، وتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية يأتي في إطار منع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.



