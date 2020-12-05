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اقتصاد

3.5 مليار جنيه قيمة مقدمات حجز شقق الإعلان الـ14 لشقق محدودى الدخل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، أن عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، تجاوز عددها 390 ألف ‎كراسة تقريبا بعائد يصل إلى نحو 50 مليون جنيه تقريبا شاملة قيمة الرسم البريدى .

وأوضحت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز بلغ نحو 230 ألف مواطن تقريبا ، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن ، وتجاوز جملة ما سدده الــ230 ألف مواطن كمقدمات لشقق الإعلان الرابع عشر 3.5 مليار جنيه تقريبا .

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والشقق المطروحة ضمن الإعلان الحالى متاحة فى 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

من ناحية أخرى ، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن  انتهاء فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، لمن يرغب في التقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق محدودى الدخل يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان الرابع عشر وعددها 100 ألف وحدة سكنية سيتم مد فترة تسجيل الطلبات ، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020 ويمكنهم رفع أوراقهم وتسديل بياناتهم على موقع الصندوق حتى 21 ديسمبر الجارى .

وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.
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