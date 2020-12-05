3.5 مليار جنيه قيمة مقدمات حجز شقق الإعلان الـ14 لشقق محدودى الدخل

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، أن عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، تجاوز عددها 390 ألف ‎كراسة تقريبا بعائد يصل إلى نحو 50 مليون جنيه تقريبا شاملة قيمة الرسم البريدى .





وأوضحت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز بلغ نحو 230 ألف مواطن تقريبا ، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن ، وتجاوز جملة ما سدده الــ230 ألف مواطن كمقدمات لشقق الإعلان الرابع عشر 3.5 مليار جنيه تقريبا .





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والشقق المطروحة ضمن الإعلان الحالى متاحة فى 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.





من ناحية أخرى ، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، لمن يرغب في التقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق محدودى الدخل يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر .