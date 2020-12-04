استنوني أنا مش جاي.. مرتضى منصور يثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضي منصور، بعد تراجعه عن موقفه وعدم ظهوره كما وعد أمس ليكشف أبعاد المؤامرة عليه وعلى نادي الزمالك على حد وصفه اليوم.





وحدد رئيس نادي الزمالك، السابق، اليوم الجمعة، موعدا، للكشف عن المؤامرة التي يتعرض لها بالصوت والصورة، وكتب أمس، الخميس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلا: "عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها ".





ومع استمرار عدم ظهور رئيس الزمالك حتى مساء اليوم الجمعة كما وعد أنه سيكشف بالفيديو والصوت والصورة تعالت الأصوات والاسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع «تويتر» عن سبب عدم ظهوره حتى الآن.





وكانت التعليقات كالتالي:





‏انا مش شحات يا بيه

انا مستني فيديو المستشار اللي هيقلب فيه الدنيا ويرجع من تاني لنادينا🤦🏻‍♂💔‎#مرتضى_منصور.





‏‎#مرتضي_منصور استنوني انا مش جاي. طول عمره حنفي 😂.









‏‎#مرتضى_منصور المثل الصعيدى بيقول " تهبط مهما تهبط .. ضهر الجمعة فات"









‏انا هقعد كتير كدا منتظر بيان مرتضى منصور 🤦‍♂️‎#مرتضي_منصور.









‏‎#مرتضي_منصور اومال فينك يا خال كل دا بتعمل مونتاج الفيديو اللي مفروض يظهر من العصر🤣🤣.









‏ما حد يشوفلنا يا جدعان خطاب الزعيم ‎#مرتضى_منصور أتأخر ليه.









‏ده حالى وأنا مستني بيان ‎#مرتضي_منصور.









‏‎هي أنهي جمعة كان يقصدها مرتضى منصور.









وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:









أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :





• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.





• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.





• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.









ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.









وعلم " صدى البلد " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا ،ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية



