ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استنوني أنا مش جاي.. مرتضى منصور يثير سخرية رواد التواصل الاجتماعي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:29 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
محمد بدران
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضي منصور، بعد تراجعه عن موقفه وعدم ظهوره كما وعد أمس ليكشف أبعاد المؤامرة عليه وعلى نادي الزمالك على حد وصفه اليوم.

وحدد رئيس نادي الزمالك، السابق، اليوم الجمعة، موعدا، للكشف عن المؤامرة التي يتعرض لها بالصوت والصورة، وكتب أمس، الخميس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلا: "عقب صلاة الجمعة مرتضى منصور يكشف بالصوت والصورة أبعاد المؤامرة ومن الذي يقف وراءها ".

ومع استمرار عدم ظهور رئيس الزمالك حتى مساء اليوم الجمعة كما وعد أنه سيكشف بالفيديو والصوت والصورة  تعالت الأصوات والاسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع «تويتر» عن سبب عدم ظهوره حتى الآن.

وكانت التعليقات كالتالي:

‏انا مش شحات يا بيه
انا مستني فيديو المستشار اللي هيقلب فيه الدنيا ويرجع من تاني لنادينا🤦🏻‍♂💔‎#مرتضى_منصور.

‏‎#مرتضي_منصور استنوني انا مش جاي.  طول عمره حنفي 😂.


‏‎#مرتضى_منصور المثل الصعيدى بيقول " تهبط مهما تهبط .. ضهر الجمعة فات" 


‏انا هقعد كتير كدا منتظر بيان مرتضى منصور 🤦‍♂️‎#مرتضي_منصور.


‏‎#مرتضي_منصور اومال فينك يا خال كل دا بتعمل مونتاج الفيديو اللي مفروض يظهر من العصر🤣🤣.


‏ما حد يشوفلنا يا جدعان خطاب الزعيم ‎#مرتضى_منصور أتأخر ليه.


‏ده حالى وأنا مستني بيان ‎#مرتضي_منصور.


‏‎هي أنهي جمعة كان يقصدها مرتضى منصور.


وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:


أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.


ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.


وعلم " صدى البلد " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا ،ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد وقف مجلس إدارة الزمالك واستبعاده

بعد حل مجلسه.. موقف مرتضى منصور من خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

أهنئ الأحمر بالتتويج الأفريقي.. رئيس الزمالك يعلن ترحيبه بعودة العلاقات مع الأهلي

أيمن يونس بعد تعيين لجنة لإدارة الزمالك: فرقة الكرة أهم أولوياتنا

لا مساس بفريق الكرة.. رئيس الزمالك الجديد يوجه رسالة خاصة للجماهير

بعد رحيل مرتضى منصور عن النادي..رسالة مؤثرة من فرجاني ساسي له

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر وكارتيرون

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

وسط مساعٍ لحل الخلاف مع قطر.. واشنطن توجه رسالة بشأن الأزمة الخليجية

الأجهزة المعنية تنجح فى إطلاق سراح الربان المصرى المحتجز لدى الحوثيين

عندي خوف من الموت وظلمة القبر.. ماذا أفعل

إكرامي يثير الجدل مجددا: الخطيب مش هيخلد في رئاسة الاهلي| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين

أسباب لن تصدقها وراء الإصابة بـ ديسك الرقبة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة