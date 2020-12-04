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كيف يعلم المواطن وصول فيروس كورونا للعين؟ طبيب يجيب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:59 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
كشف الدكتور شريف ناشد اخصائي طب وجراحة العيون، تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا على العين، وقال إن الفيروس يتسبب في التهاب شديد، ويستمر لـ 24 ساعة فقط. 

وأضاف اخصائي طب وجراحة العيون، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن فيروس كورونا يؤثر على العين، ولكن لا يتسبب فى مشكلات كبيرة على جسم الإنسان.

وأوضح أن احمرار العين بطريق لأول مرة أو بطريقة مختلفة يؤكد أن فيروس كورونا وصل لعين المواطن. 

ولفت إلى أن المتخصصين ينصحون بعدم وضع اليد على العين أثناء التواجد فى الشارع، أو أثناء خلع الكمامة، ولذلك نؤكد أن فيروس كورونا يصل لـ العين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لا يعني الوصول إلى صفر إصابات.

وقال مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن اكتشاف لقاحات كورونا يعد أداة رئيسية وقوية لمكافحة الوباء، لكنه أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى لمواجهة المرض.

كانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت الشهرالماضي أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع  "بيونتك" الألمانية، حقق نجاحا يزيد على 90% في التجارب السريرية.

وتقدمت الشركة بطلب للسلطات الأمريكية للحصول على ترخيص بـ الاستخدام الطارئ للقاح.

كانت بريطانيا أعلنت الموافقة على لاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية.

في المقابل، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.5 مليون حالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 65 مليون حالة إصابة
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