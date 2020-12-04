كيف يعلم المواطن وصول فيروس كورونا للعين؟ طبيب يجيب

كشف الدكتور شريف ناشد اخصائي طب وجراحة العيون، تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا على العين، وقال إن الفيروس يتسبب في التهاب شديد، ويستمر لـ 24 ساعة فقط.





وأضاف اخصائي طب وجراحة العيون، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن فيروس كورونا يؤثر على العين، ولكن لا يتسبب فى مشكلات كبيرة على جسم الإنسان.





وأوضح أن احمرار العين بطريق لأول مرة أو بطريقة مختلفة يؤكد أن فيروس كورونا وصل لعين المواطن.





ولفت إلى أن المتخصصين ينصحون بعدم وضع اليد على العين أثناء التواجد فى الشارع، أو أثناء خلع الكمامة، ولذلك نؤكد أن فيروس كورونا يصل لـ العين.





و قالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لا يعني الوصول إلى صفر إصابات.