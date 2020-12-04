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ساحة رأي

لمياء سعيد تكتب: كنز الفرصة الثانية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أنت الآن علي موعد مع فرصتك الثانية مع الشخص الذي قرر أن يمنحك هذه الفرصة .اتعلم لماذا وصل إلي هذا القرار تجاهك.. فقط لأنه مازال يحبك ويلتمس لك الأعذار رغم  أنك أخطأت في حقه.


إنه يحاول جاهدًا رأب الصدع الذي أصاب علاقتكم التى كانت قوية جدًا محاولا أن لا تنهدم وتصبح سرابا . ولكنه بمنحك الفرصة الثانية ألقي علي كاهلك مسئولية إنجاح هذه الفرصة فلو تمسكت بتصرفاتك و أخطائك في حقة و لو أصررت علي عنادك و جرحه هنا ستصبح فرصة ضائعة غير قابلة للتجديد وسيندم إنه ظل متمسكًا بأخر أمل فيك وإنك غير مؤهل لهذا.


الذكى فقط من يغتنم هذه الفرصة الثانية ويعتبرها جرس إنذار لفقدان شخص يحبه وباقي عليه.. ومراجعة نفسة وتصرفاته و اعترافه بأخطاء أغضبت الطرف الثانى حتى ولو لم تكن مقصودة وحان الوقت لتداركها حرصًا علي هذا  الشخص الذي يحبك فعلًا ويريدك في حياته .


وإلا ما كان ليبقيك.. الفرصة الثانية ماهى إلا طبطبة علي النفس من ألم وقع عليها من عزيز متعللًا بمبررات لإقناع نفسك حتى ولو كانت تلك المبررات واهية .


هنيئا لك صاحب الفرصة الثانية فالساحة الآن متاحة لك لإثبات ولاءك وحبك واعتذارك المعنوي قبل المادي و نصيحتي لك إلا تضيعها لأنه سيتوقف عن التبرير لك أو إعطائك فرص أو معاتبتك من الأساس وستكون بالنسبة له لا شيء مهما فعلت سيكون بعد فوات الأوان .


دمتم محبين .

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