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فن

شاهد.. أشعر بالفخر لانتمائي لصناعة السينما.. مني ذكي تعلق على تكريمها من مهرجان القاهرة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة منى ذكى صورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي  على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مني ذكي علي الصورة قائلة: بالإضافة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي له مكانة خاصة في قلبي .. كان هذا المهرجان مميزًا للغاية بالنسبة لي ، جائزة فاتن حمامة الفخرية .. وصاحبتي الجميلة عائلتي في ذلك اليوم .. تلقيت كل الحب والدعم من بلدي. الأصدقاء والزملاء .. أشعر حقًا بالفخر لكوني جزءًا من هذه الصناعة .. أنا ممتن حقًا.

وكانت قد  سادت حالة كبيرة من الجدل،  خلال ندوة الفنانة منى زكي، على هامش تكريمها ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ تغيب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حضور الندوة، على الرغم من حضوره معها في فعاليات الحفل الإفتتاحي للمهرجان يوم الأربعاء الماضي. 

وتساءل المتواجدون في الندوة عن سبب غياب أحمد حلمي، عن حضور الندوة برغم دعمه الدائم لزوجته منى زكي، طوال مسيرتها، وهي كذلك أيضًا، باستثناء هذه المناسبة التي لم تجمع بين أشهر زوجين في الوسط الفني. 

وحاورت الإعلامية ريا أبي راشد  الفنانة منى زكي، التي كرمها مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة فاتن حمامة للتميز، واقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم السيناريست تامى حبيب، وبسنت شوقي، بالاضافة الي رئيس المهرجان محمد حفظي.

ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز التصريحات التي قالتها منى بالجلسة الحوارية.

1- أشكر رئيس المهرجان محمد حفظي على ماقدمه في المهرجان من جهد، وايضا زوجي الفنان احمد حلمي، وشريف عرفة، وعاطف سالم، ومحمد خان، وكل من عملت معهم في السينما واثروا في.

2- اول حلم حلمته حينما شاهدت الزوجة 13 وكنت مبهورة بخفة الدم ولذاذة الزوجة، واحببت بعدها التمثيل، واحببت ان اعيش اللحظات التي اشاهدها على الشاشة، وبدأت اتعلم كيف اعيش اللحظة، وادخل في عوالم مختلفة، لذلك انا شبعت من الناس لاني اشعر بالتواصل الدائم معهم، وعشت تجاربهم، والفن هو التواصل بين الناس.

3- بدأت التمثيل من ايام المدرسة، وكنت وراء المسرح في البداية، ولكن غابت احداهم عن المسرحية وطلبوا مني ان اتواجد بدلا منها، وحينما قدمت الدور ضحك الناس جدا، واحرجني هذا كثيرا، وبطلت اشارك في مسرح المدرسة، وحينما عدت الي مصر وجدت امي تخبرني ان محمد صبحي يريد وجوه جديده، فقلت لها اريد ان اراه وذهبت وطلبوا مني ان اكون استعراضية فتعجبت، ولكن وافقت وحينما صعدت اكتشف "صبحي" اني لم احضر شئ، وطلب من ان اذهب واتي بعد ذلك، فاخبرته انني اتيت لاراه فقط، ولكنه اصر على ان احفظ مشهد واتواجد، وذهبت بالفعل ونجحت.

4- اتسحرت بالسينما وصممت ان اظل بها واكتشف كل التفاصيل حولي، والتمثيل يشعرني بعظمة الانسان والمشاعر الخاصة به.

5- أحب اراقب الاشخاص وراء الكاميرا واتعلم منهم، لانني دائما اطمح لان اكون افضل.

6- المخرج هو البوصلة لأى عمل فني، ويملك خيوط العمل، ويخرج الفيلم او المسلسل في النهاية شبه روح المخرج.

7- انا بحب فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، وايام السادات، احكي ياشهرازاد، تيمور وشفيقة، دم الغزال، بالاضافة الي مسلسل افراح القبة.

8- استعد لفيلم مع المنتج محمد حفظي، واحضر له حاليا، واعلن هذا امام الجميع لكى ينتهى منه سريعا.

9- احب منة شلبي وبسنت شوقي، ومفتقده حنان ترك جدا، لانها كاريزما عظيمة، وصابرين خطيرة في موهبتها، وهذا الكلام ليس مجاملة، واذا حدث بين احد من جيلي خلافات سرعان مانتهى لأن الحب مسيطر.

10- أحب  وضع بخور قبل ان أبدا التمثيل، واسمع المزيكا، وأذاكر مشاهدي قبلها بيوم، وعندي عيب انني لا استطيع ان اقول الكلام المكتوب كما هو، وبيسامحني الاساتذة الكبار من المخرجين.
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