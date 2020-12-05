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فن

فيفي عبده لمتابعيها عبر انستجرام: أنا عيانة.. ادعوا لي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية  كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت فيفي عبده،مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قالت فيه: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".

وكانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة "إن بي سى".

كما كانت أحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

كما اعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً.
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