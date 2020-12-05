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أخبار العالم

بفعل الطقس السيئ.. هطول كثيف للثلوج وانهيارات جليدية بالنمسا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
  تتعرض العديد من الولايات النمساوية لموجة من الطقس السيئ حيث تشهد هطولا كثيفا للثلوج مع تزايد مخاطر الانهيارات الجليدية خاصة في جنوب البلاد مما أدى إلى رفع مستوى التأهب الأمني لمواجهة غلق الطرق وعزل بعض القرى وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال بيان صادر عن المعهد المركزي للأرصاد الجوية اليوم السبت إن ارتفاع الثلوج تراوح بين 50 و70 سنتيمتر في أجزاء من شرق ولاية تيرول وشمال كارينثيا مما أدى إلى رفع مستوى التحذيرات إلى اللون الأحمر في هذه المناطق.

وتوقع البيان استمرار تساقط الثلوج والأمطار الكثيفة حتى صباح بعد غد الإثنين خاصة في شمال كارينثيا وشرق تيرول وكذلك في منطقة سلسلة جبال الألب الرئيسية في تيرول.

وأشار البيان إلى ارتفاع مستوى الثلوج في المناطق الجبلية من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار مع وجود خطر كبير من الانهيارات الجليدية.

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