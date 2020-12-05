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منوعات

بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:52 م
الزي في مصر لقديمة
الزي في مصر لقديمة وفستان كاتي بيري ونسخة مقلدة منه
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أماني إبراهيم
تصدر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ زي ترتديه فتاة تزعم استعدادها لمشاركتها به في الموكب المهيب لـ 22 ملك وملكة مصرية، ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، هذ الزي برغم جماله إلا أنه لم يكن إلا محلا للجدل لاستخدامه في الموكب الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة حول العالم.

الفستان الأنيق ذو اللون الأسود والمزركش بألوان مختلفة، عبارة عن نسخة مقلدة من الملابس الفرعونية التي ارتدتها لافنانة العالمية كاتي بيري في فيديو كليب "دارك هورس" من إنتاج عام 2014، والذي أثار استياء المصريين حينها باعتبار أن الكليب مسيء للحضارة المصرية القديمة، يختلف الفستان الأصلي عن النسخة المقلدة في أنه مزود ببطانة فقط.

تواصل «صدى البلد» مع علاء أبو الحمد الفنان التشكيلي والمدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، عن الزي النفترض للنساء في مصر القديمة، وبدوره أوضح ان هذا الزي لا يمت للحضارة المصرية القديمة ولا الملابس المعتادة لهن وباعتبار تأكيد الزي فإن هذا الأمر يعد تشويه وطمس للهوية المصرية القديمة.

وأوضح أن الزي في الحضارة المصرية القديمة كان يتسم بفلسفة خاصة به، ومنها تنفيذ الملابس من خامة الكتاب ذات اللون الأبيض، ويختلف التصميم باختلاف مكانة المرأة التي ترتديه، هناك تصميم خاص بملابس الأميرات وآخر لعامة الشعب، وتتميز ملابس الأميرات والملكات بتزيينها بالإكسسوارات الذهبية، ويقول لـ «صدى البلد»: "المصري القديم اتعامل مع ألوان كتير لكن اللون الأسود نادر الاستخدام في الحضارة المصرية القديمة خاصة في الملابس".

وأشار إلى قضية أخرى يجب وضعها في الاعتبار، وهي اختيار ملابس المشاركات في موكب نقل ملوك وملكات مصر القديمة بالملابس الجائزية التي كانت تستخدم قديما في العروض الجنائزية، وهي اللون الأبيض الخالص، ومن الممكن تصميمه بشكل حديث من خلال إضافة بعض الرموز إلى الزي أما الفستان الأسود فهو لا يمت بصلة للحضارة المصرية القديمة حتى وإن كان تصميم عالمي، ويقول: "نحن اكثر دراية بحضاراتنا والزي المصري القديم ويوجد مصممين مصريين أكثر تخصصا".

من جانبها كانت قد أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أن هذهالملابس لا تتعلق بالملابس المقررة للاحتفالية، بحسب ما نشرت الغدارة العامة لإدارة الكوارث والازمات بوزارة الآثار.

الكاتبة فيبي أنور عبرت عن استيائها حال استخدام الزي بالفعل في الموكب، وكتبت: "هيبقى زى الموكب مش شكله.. لأنه عاجبنى.. ده أذواق وأنا شيفاه مختلف عن الأبيض والذهبي التقليدي لكن المشكلة أنه هو هو فستان كاتي بيري في كليب Dark Horse بالظبط بكل تفصيلة مع أضافة بطانة.. فعيب علينا أوي لما نستوحى .. لا مش نستوحى ... نسرق الموديل بالظبط و نحطله بطانة... العالم كله هيضحك علينا لسنين قدام خصوصا أن المصريين أصلا فضلوا يهروا في نفسهم بعد عرض الكليب ده في 2014 بسبب التلميحات المهينة لحضارتنا في الكليب... الصراحة هنبقى مسخرة الكوكب كله لو الزى دع فعلا اعتمدوه".
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
بعد فستان موكب المومياوات المُقلد.. تشكيلي يوضح فلسفة الملابس في مصر القديمة.. صور
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