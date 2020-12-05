ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف ؟.. الإفتاء تجيب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:08 م
القران الكريم
القران الكريم
Advertisements
عبد الرحمن محمد
 أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف، مؤكدًا أنها جائزة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79].

هل يجوز للحائض التلفظ بالقرآن دون لمس المصحف

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر الفيسبوك. 

ورد قائلًا: إنه لا مانع من قراءة المرأة الحائض للقرآن من الموبايل أو من المصحف الورقي دون أن تلمسه أو من حفظها، ولكن هذا دون أن تتلفظ به. 

وأضاف أنه يجوز لها تلاوة القرآن بأي وسيلة دون مس المصحف الورقي، مشيرًا إلى أن هذا يكون بعينيها أو بقلبها، دون التلفظ به وتحريك لسانها وشفتيها به، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. 

وتابع أنه "في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب"، مشيرًا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل أخرى.

حكم قراءة الحائض للقرآن من الموبايل بصوت مسموع

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من قراءة المرأة الحائض للقرآن من الموبايل أو من المصحف الورقي دون أن تلمسه أو من حفظها، ولكن هذا دون أن تتلفظ به.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز لي قراءة القرآن من الموبايل بصوت مرتفع وأنا حائض، دون مس المصحف؟ »، أنه ذهب جمهور الفقهاء على أن المرأة حال حيضها، لا تتلفظ بالقرآن، سواء من الموبايل أو من حفظها.

وأضاف أنه يجوز لها تلاوة القرآن بأي وسيلة دون مس المصحف الورقي، مشيرًا إلى أن هذا يكون بعينيها أو بقلبها، دون التلفظ به وتحريك لسانها وشفتيها به، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء أم يكفي وضعها تحت الماء؟.. الإفتاء تجيب..

أمين الفتوى: يجوز للسيدات قراءة القرآن بدون حجاب

هل يجوز للحائض ذكر الله والصلاة على النبي؟

هل يجوز للحائض التلفظ بالقرآن دون لمس المصحف؟.. الإفتاء تجيب

مستشار المفتي: قراءة الحائض للقرآن من المحمول جائز بشرط

هل نقض الوضوء أثناء قراءة القرآن تمنع استكمال التلاوة؟

ترشيحاتنا

أثناء الضحك .. دراسة تكشف عن علامة تشير إلى سرطان الرئة

تفاصيل القيمة المالية لعقد أحمد الشيخ مع الزمالك

حب ولا جواز.. هنا شيحة تكشف تفاصيل ارتباط شقيقتها حلا بـ معز مسعود

الأهلي ضد الطلائع.. الدماء تغطي وجه طاهر محمد طاهر وكهربا بديلا

سفن حربية تركية تتحرك باتجاه خليج سرت

مقترح برلماني لإعفاء غير القادرين من رسوم التصالح فى أبريل 2021.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصي تصطحب ابنتها لعرض"عمار" في القاهرة السينمائي.. صور

9 أسرار لجمال دائم .. أبرزها طريقة 4-2-4

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذا المرض الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار عبر إنستجرام