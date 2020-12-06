القبض على مهندس دهس رقيب شرطة أثناء خدمته في المعادي

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم الذي اصطدم برقيب شرطة أثناء عمله لتسيير حركة المرور بمنطقة زهراء المعادي، وجاء ذلك فى أقل من ٢٤ ساعة.





تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بمصرع رقيب شرطة من قوة مرور المعادي أثناء خدمته بشارع الزهراء الرئيسي بزهراء المعادي، بعد ان اصطدمت بسيارة ملاكي ولاذ قائدها بالهرب .





انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم تفريغ كاميرات المراقبة محل الواقعة، وتم تحديد هوية مرتكب الحادث، وتبين انه مهندس تم ضبطه والسيارة المستخدمة فى الحادث .





فيما تم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث.



