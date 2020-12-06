ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على مهندس دهس رقيب شرطة أثناء خدمته في المعادي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم الذي اصطدم برقيب شرطة أثناء عمله لتسيير حركة المرور بمنطقة زهراء المعادي، وجاء ذلك فى أقل من ٢٤ ساعة.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بمصرع رقيب شرطة من قوة مرور المعادي أثناء خدمته بشارع الزهراء الرئيسي بزهراء المعادي، بعد ان اصطدمت بسيارة ملاكي ولاذ قائدها بالهرب .

انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم تفريغ كاميرات المراقبة محل الواقعة، وتم تحديد هوية مرتكب الحادث، وتبين انه مهندس تم ضبطه والسيارة المستخدمة فى الحادث .

فيما تم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث.

وأقر المتهم فى اقواله أنه اثناء تفاديه منطقة أعمال صيانة للطريق فوجئي بالشرطي باصطدم به ولم يقصد قتله، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق .
يئ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ مسدس بلاستيك| موظف يستعين بصديقه لسرقة أموال من شركته

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

حبس مسجل خطر ذبح شقيقين وأصاب آخر بالشرابية

إصابة طالب على يد 3 متحرشين بشقيقته في حدائق القبة

دافع عن شقيقته من التحرش.. تحقيقات موسعة في إصابة طالب بطعنات بـ حدائق القبة

لدفاعه عن شقيقته من التحرش.. حبس 3 أشخاص طعنوا طالبا في حدائق القبة

ترشيحاتنا

أحمد الشيخ: لم أتجاوز في حق جماهير الزمالك وطارق حامد وجنش أقنعاني بالانضمام للقلعة البيضاء

أبو سماح: "أنا آسف ده كان مشهد تمثيلي حقكم عليا"

ناصر منسي يتعادل لـ طلائع الجيش أمام الأهلي فى الوقت القاتل

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا ويتساوى مع برشلونة وبايرن ميونيخ

علاج الأمراض المستعصية بهذه الصلاة

حمل وعملية تجميل| يسرا اللوزي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا