كأنها جزء من القطب الشمالي.. كتل جليدية ضخمة تغطي شمال السعودية.. فيديو





ورصد مواطن سعودي خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل كتلة جليدية ضخمة وصل سمكها لما يزيد عن "4 شبر" عندما حاول قياسها بيده.





ظهر الرجل خلال الفيديو وهو يحاول وصف الكتلة الجليدية الضخمة بحجم لم يسبق له مثيل، والتي عثر عليها خلال تجوله في إحدى المناطق شمال المملكة العربية السعودية.





حاول الرجل إزالة الجليد بيديه ليصل إلى اليابسة، فقد بلغ سمك الكتلة الجليدية الضخمة حوالي 40 سم، وبدت المنطقة وكأنها جزء من القطب الشمالي.





أبلغ الرجل خلال الفيديو عن تاريخ يوم التصوير لكي يثبت صحة كلامه، كما اندفع إلى وسط الجليد ليؤكد أن الكتلة ضخمة بالفعل.





جدير بالذكر أن عددًا من مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات برَدَ كثيفة.





شهدت مناطق شمال المملكة تساقط أمطار غزيرة وبرَد؛ ما أدى إلى تكون طبقة سمكية من الثلوج جذبت أنظار الكثيرين من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بتلك الأجواء.





وفي مقطع فيديو، ظهر الأهالي يستمتعون بتساقط الثلوج على مركز الجراني بـطريف شمال المملكة.





من ناحيته، توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لغد الأحد، محذرًا من موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على 8 مناطق.





وتداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر مقطع فيديو لحدث نادر في المملكة العربية السعودية وهو إعصار في "الروسان" شرق ‎سكاكا بمنطقة ‎الجوف.





شهدت أجزاء من المملكة العربية السعودية تغيرات جوية كبيرة مؤخرًا، حيث شهدت عدد من المناطق تساقط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للثلوج.