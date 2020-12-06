تعرف على أبرز أسباب تعطل كومبريسور سيارتك

يعد كومبريسور السيارة هو الجزء الفني المسؤول عن تنفيذ أوامر التسخين والتبريد، لتتحول هذه الأوامر إلى معطيات مناسبة لتصل للصورة المطلوبة وتنفيذها على أكمل وجه، ولكن إذا تعرض هذا الجزء إلى تلف ما، فسوف يؤثر ذلك بشدة على هذه العملية، ويحدث خللا ملحوظ في أداء تكييف السيارة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح للحفاظ على كومبريسور السيارة وتجنب مشكلات التلف التي قد تقع به.





1 – تلف الأسلاك الكهربائية

تعتبر هذه المشكلة من الأمور الواردة، والتي قد يتعرض لها العديد من قائدي السيارات، والسبب في ذلك ربما يكون انتهاء العمر الافتراضي للاسلاك، أو توصيلها بشكل غير صحيح من قبل فني الصيانة، وذلك في حالة قيامك بعملية إصلاح الكومبرويسر مؤخرا.





2- مشكلات التشغيل والايقاف

هناك عادات سيئة يفعلها قائدو السيارات دون علم، ولكن من ابرز الامور التي تؤثر على العمر الإفتراضي للكومبرويسر هي تشغيله وإيقافه بشكل متكرر، وربما يحدث ذلك إحتراق وتلف بالغ لهذه المنظومة.





3- الجهد العالي والمنخفض

إذا تعرضت سيارتك إلى جهد كبير فحتما قد يتعرض الكمبرويسر لخطر كبير وكذلك الأمر في حالة الجهد المنخفض، ومن الضروري قياس الطاقة ومستوى الفولت من وقت إلى آخر، وفي حالة اقتناء بطارية جديدة فمن الأفضل اتباع نسبة الجهد المدونة داخل كتالوج السيارة، وذلك لتجنب احتمالية تباين الجهد.





4- التوصيلات الخاطئة

من الممكن ان يتلف كومبريسور سيارتك إذا كانت موصلة بالطرف الأرضي، فمن الأمور الضرورية أن يتم تكون التوصيلات في موضعها الصحيح.





5- ضبط الثرموستات