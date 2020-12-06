محافظ الفيوم: تخصيص الوحدات القروية ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تخصيص جميع الوحدات المحلية القروية بمراكز ومدن المحافظة، وكذلك 8 مراكز شباب، كمنافذ لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مساء أمس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء المدن.





وأشار محافظ الفيوم إلى أن المراكز التى تم تجهيزها هي (مركز شباب قحافة بمدينة الفيوم، ومركز شباب مدينة سنورس (الساحة الشعبية)، ومركز شباب دار السلام بطامية، ومركز شباب طبهار بابشواى، ومركز شباب مدينة اطسا، ومركز شباب قلهانه، ومركز شباب دفنو، ومركز شباب جردو بمركز إطسا)، فضلًا عن جميع الوحدات المحلية القروية بالمحافظة، لتلافي أي معوقات أو ازدحام قد يظهر أثناء عملية الصرف، مشيرًا إلى مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على تلك المنافذ.









وأضاف المحافظ أنه سيتم الصرف من المنافذ الجديدة، بالاضافة الى 102 مقر بريدى، و50 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى المحافظة، اعتبارًا من اليوم الأحد للمستحقين الذين استلموا رسائل نصية على هواتفهم تفيد بالتوجه للصرف.





وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس.





خلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالتنسيق بين هيئة البريد ومديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والبنك الزراعى والقوى العاملة ورؤساء المدن، والتعاون فيما بينهم لتسهيل إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمه"، لتخفيف العبء عن قطاع العمالة غير المنتظمة.





وأكد محافظ الفيوم على جميع رؤساء المراكز والمدن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المقررة ومنها مراعاة عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وكذا التوعية في وسائل التواصل المختلفة، والتنبية بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل للمستحق رسالة نصية على رقم تليفون المستحق، والمحدد بها اليوم المخصص للصرف من أقرب مكتب بريد / فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.



