تعرف على تفاصيل عروض فورد الكبري بالسعودية

أعلن الوكيل المعتمد لسيارات فورد ولينكولن في المملكة العربية السعودية عن عروض لعملائها تحت شعار «عروض فورد الكبرى» والتي تعتبر عروض نهاية العام .





وأضاف وكيل فورد في السعودية أن هناك مجموعة مختارة من سيارات فورد موديل 2020 و2021 انضمت لعروض فورد الكبري ، بدون دفعة أولى مع ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم، وهذا العرض مستمر حتى 31 ديسمبر 2020.





وأوضح وكيل فورد أن السيارات التي يشملها عرض فورد الكبري كالتالي:





1- فورد توروس 2021





ويأتي العرض الخاص بفورد تورس موديل 2021، بدون دفعة أولى و قسط شهري يبدأ من 1٫856 ريال للطراز أمبيانتي، شامل الضريبة و ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم، وصيانة مجانية لثلاث سنوات أو 60 ألف كم أيهما يأتي أولا، مع 5 سنوات مساعدة على الطريق، و الدفع النقدي (الكاش) للموديل 2020 يبدأ من 102٫100 ريال غير شامل الضريبة.













2- فورد إكسبلورر 2020





ويأتي العرض الخاص بفورد إكسبلورر موديل 2020، بدون دفعة أولى و قسط شهري يبدأ من 2٫212 ريال، شامل الضريبة و ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم، وصيانة مجانية لثلاث سنوات أو 60 ألف كم أيهما يأتي أولا و 5 سنوات مساعدة على الطريق، وتتوفر كذلك عروض على موديلات إكسبلورر الأخرى XLT وليمتيد.





3- فورد إكسبيديشن 2020





يأتي العرض الخاص بفورد إكسبيديشن 2020، بدون دفعة أولى و قسط شهري يبدأ من 2٫420 ريال سعودي، وهذا القسط شامل الضريبة وباقة صيانة مجانية 3 سنوات أو 60٫000 كم أيهما يأتي أولا و ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا، و5 سنوات مساعدة على الطريق، و الدفع النقدي (الكاش) يبدأ من 149٫900ريال فقط.









4- فورد إدج 2020

ويأتي العرض الخاص بفورد إدج موديل 2020، بدون دفعة أولى و قسط شهري يبدأ من 1٫837 ريال سعودي، شامل الضريبة و ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا و 5 سنوات مساعدة على الطريق.









5- فورد رينجر2020





ويأتي العرض الخاص بفورد رينجر 4x2 موديل 2020 ديزل بسعر خاص يبلغ 69٫500 ريال غير شامل الضريبة.



