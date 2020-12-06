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أخبار العالم

الأقل منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:08 م
السعودية تسجل انخفاضا
السعودية تسجل انخفاضا حادا في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم "الأحد"، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأقل من 200 إصابة، في 24 ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 190 حالة في اليوم السابق، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 358713 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة 11 مصابا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 5965 حالة.

وأشارت إلى شفاء 317 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 348879 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3869 والحالات الحرجة 600 حالة.
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