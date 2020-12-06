جامعة عين شمس: نوفر فرص عمل للشباب الخريجين ودورات تدريبية للطلاب.. وخبيرة علم الاجتماع: العامل النفسي أهم من الدراسة

عميد زراعة عين شمس: نهتم بالعامل النفسي للطالب.. ونوفر له فرص عمل بعد التخرج

سامية خضر: فرض الرقابة على الطلاب أولى خطوات التخلص من كورونا

آداب عين شمس: قسم الإعلام يؤهل الطالب لسوق العمل.. ونوفر فرصا للتدريب مجانا

في ظل الظروف التي يمر بها التعليم العالي فى مصر، بعد جائحة الكورونا واللجوء إلى التعليم الهجين والتعليم المدمج وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل قبل منظمة الصحة العالمية.

يرصد موقع "صدى البلد"، آراء خبراء التعليم في كيفية التعامل مع الطلبة في تلك الأوضاع الراهنة والتعرف على التطورات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل بعد العمل بالتعليم الهجين والاعتماد علي التعليم "الاون لاين " وتوفير الدورات التدريبية.

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قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن العامل الأول للحفاظ على صحة الطلاب في ظل الظروف التي نمر بها هو فرض الرقابة من قبل إدارات الكليات، وذلك لضمان الحفاظ على الخطوات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل وزارة الصحة ونتمكن من التخلص من تلك الوباء.





وأوضحت لـ "صدى البلد" أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم، مشيرةً إلى أهمية حملات التوعية بين الطلاب أثناء وجودهم بالحرم الجامعي وتفعيل صفحات التوعية على السوشال ميديا لأنها أسرع طريق للوصول للطلاب.





ولفتت أستاذة علم الاجتماع بتربية عين شمس إلى سعى الجامعات لتفعيل أداء الامتحانات بفناء الحرم الجامعي، وذلك لكبر المساحات وزيادة التهوية المطلوبة، مشددةً على تفعيل الرقابة وفرض الغرامات والعقوبات علي الطلاب المخالفين بارتداء الكمامات.

واستطردت أن خطوات العمل علي التعليم المدمج والهجين الآن هي أولى خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعى لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الأهالي والتصدي لأي ظروف تعوق استمرار العملية التعليمية بشكل إيجابي.





وعلي هذا الصعيد، قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الكلية تهتم بدعم الفرق الطلابية داخل الكلية وذلك بكافة الأقسام بالتدريبات العملية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل ومواكبة التكنولوجيا والتطوير المستمر بالمجتمع، لافتةٍ الى أن الكلية تنظم مشروعات التخرج بالشكل الذي يتطلبة سوق العمل كانوع من أنواع التدريبات.









وأوضحت "كامل" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد " أن قسم علوم الإتصال والإعلام بالكلية يعتبر أحد الإقسام العملية التي تهتم بشكل أساسي بتوفير التدريبات العملية للطلاب التي تساعدهم في الحصول علي فرص عمل عقب التخرج وأثنا فترة الدراسة ، مؤكدةً علي أن تلك التدريبات تخرج من إدارة الكلية بالتعاون مع الهئيات الموثوقة.









وأضافت وكيل شئون الكلية بعين شمس أن تلك التدريبات تقدم للطلاب مجانًا دون أي مقابل ومن الإمكان أن يحصل الطالب على أجر مادي في نهاية الفترة التدريبة، موضحةً أن الدراسة بالقسم تعمل بشكل كبير علي دعم الطلاب للتعامل مع السوق الخارجي أثناء الدراسة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلي أن الكلية قد طورت المناهج لجعلها تتوافق وتؤهل الطلاب لسوق العمل وتواكب التكنولوجيا.

وأوضح "جلال"، في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد"، أن الكلية توفر للطلاب الخريجين فرص عمل ودورات تدريبية أثناء الدراسة للتأهل إلى العمل بالأسواق مباشرة، موكدًا عمل الطلاب بمشروعات التخرج كما تتطلب الأسواق وتسعى الكلية لتنفيذه علي أرض الواقع.

وأضاف عميد كلية الزراعة أن إدارة الكلية تسعي بشكل مستمر لإضافة كل ما هو جديد بالمناهج، مشيرًا إلى أن صحة الطالب والعمل علي نفسيتة هو الخطوات الرئيسة للعمل في الكلية وليس العمل علي الدراسة فقط.





واستطرد أن بداية العمل بالتعليم الهجين والمدمج في مصر هي أولي خطوات التطور والسعي لمساعدة الطلاب لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل.