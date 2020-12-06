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رياضة

صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. تعرف على التشكيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة

أعلن الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد، في إطار الجولة الحادية عشرة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


وشهد التشكيل، وجود النجم المصري محمد صلاح على رأس فريق ليفربول في المباراة التي ستبدأ بعد لحظات.


وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: مانى - محمد صلاح - فيرمينو


ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى فريق ليفربول إلى الفوز على فريق ولفرهامبتون وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من توتنهام خاصة بعد فوز الأخير على نظيره أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.


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