مسئول الانتخابات الجمهوري في جورجيا: مزاعم ترامب الكاذبة بشأن تزوير الأصوات تقوض الديمقراطية

واصل مسؤولو الانتخابات الجمهوريون في جورجيا اليوم الأحد دحض مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاذبة بشأن تزوير الناخبين، حيث يحاول الرئيس المنتهية ولايته الضغط على الحاكم للمساعدة في قلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.





وقال جابرييل سترلينج، مدير تنفيذ نظام التصويت في جورجيا، لبرنامج "ميت ذا برس" على محطة إن بي سي إن "تصريحات الرئيس كاذبة، إنها معلومات مضللة" مضيفة "إنهم يؤججون الغضب والخوف بين مؤيديه".





اقرأ ايضا





وقال سترلينج، وهو جمهوري، "هذا يقوض الديمقراطية" مضيفا "يجب أن نصل إلى نقطة يتصرف فيها الأشخاص المسؤولون بمسؤولية"





كما رد وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر على مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات صباح الأحد في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" مع ABC.





وقال: "لم نجد قط تزويرًا منهجيًا، ولا يكفي لإلغاء الانتخابات".





وأدلى مسؤولو الانتخابات الجمهوريون بتصريحاتهم بعد يوم من ظهور ترامب في تجمع حاشد في فالدوستا، جورجيا، حيث كان يخوض حملته الانتخابية للسناتور كيلي لوفلر وديفيد بيرديو اللذين سيخوضان انتخابات الإعادة.





واستمر في الادعاء دون دليل أن الانتخابات سُرقت منه.





وكان الهدف من الحدث تشجيع الإقبال على جولات الإعادة في 5 يناير، والتي ستحدد توازن القوى في مجلس الشيوخ.





وزعم ترامب في الحشد: "نحن جميعًا منزعجون بشدة بشأن الكذب والغش والسرقة والسرقة التي حدثت في انتخاباتنا".





وتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا يدويًا وأكد فوز بايدن، وتم التصديق على النتائج في 20 نوفمبر.





وقالت كورتني باريلا، نائبة السكرتير الصحفي الوطني لحملة ترامب: "الرئيس مدين لكل أمريكي بضمان أن يتم احتساب كل صوت قانوني وأن كل تصويت غير قانوني ليس كذلك".

وتأتي مزاعم ترامب حول نزاهة التصويت في وقت محوري، مع اقتراب موعد جولة الإعادة في مجلس الشيوخ بأسابيع قليلة، والرئيس يضغط على الحاكم براين كيمب للمطالبة بتدقيق التوقيع على بطاقات الاقتراع والدعوة إلى جلسة خاصة للهيئة التشريعية في محاولة لإلغاء فوز بايدن.

قال كريس كريبس، المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي: "لقد حان الوقت لقادة مجتمع الأمن القومي، في الحزب الجمهوري للوقوف، وقبول النتائج والمضي قدمًا".

وظهر كريبس، الجمهوري مدى الحياة والذي أقاله ترامب الشهر الماضي، في برنامج "Face the Nation" على شبكة سي بي إس صباح الأحد.

وقال: "كل قضية أو دعوى قضائية رفضتها المحاكم" مضيفا "وبالتالي، فإن أي مطالبات احتيال، وأي مطالبات أمنية، وأي نوع من الأشياء على هذا المنوال، لا نرى أدلة داعمة"

وقال كريبس: "حان الوقت للمضي قدمًا".

وأضاف "يجب أن تكون لديك الثقة، وخاصة ناخبي جورجيا، يجب أن يثقوا في الانتخابات، إنهم بحاجة للخروج في جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في 5 يناير".







