أكياس الجثث في كل مكان.. وكالات الإغاثة: انعدام الأمن يعيق المساعدات لـ تيجراي الإثيوبية

وحذرت وكالات الإغاثة من نقص الغذاء والأدوية وأكياس الجثث في تيجري، حيث كان 600 ألف شخص يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل شهر من القتال بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوة إقليمية متمردة.





وأعلن أبي فوزه على جبهة تحرير تيجراي الشعبية بعد أن استولت القوات الفيدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي قبل ثمانية أيام ، مدعيا أنه "لم يقتل أي مدني في الهجوم".





ومع ذلك، قال طبيب في المدينة يوم الأحد لرويترز، إن ما لا يقل عن 27 شخصا - بينهم طفل في الرابعة من العمر و 78 عاما وعائلة مكونة من أربعة أفراد - لقوا حتفهم في الهجوم.





وأضاف الطبيب إن اثنين آخرين قتلا وأصيب أربعة بجروح خطيرة عندما أغلق سكان الطرق احتجاجا على نهب القوات الحكومية في ميكيلي.





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وتابع قائلا: إن "الخدمات الطبية في المدينة على وشك الانهيار".





واستطرد الطبيب: "لا يوجد ضوء، لا وقود للمولدات الاحتياطية، ولا قفازات، ولا مضاد للألم (دواء)، ولا مضادات حيوية، ولا وجبات للمرضى والموظفين، ولا وصول للبنك - حتى سيارة الإسعاف الخاصة بنا أخذها الجنود".





ولم يرد مسؤولون حكوميون على الفور على طلبات للتعليق، وكان من الصعب التحقق من مزاعم جميع الأطراف لأن معظم الاتصالات معطلة، وفرضت الحكومة سيطرة شديدة على وسائل الإعلام ووصول المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع في 4 نوفمبر.





وجاء إعلان أبي السريع عن النصر في الوقت الذي سعت فيه حكومته إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن الصراع قد يزعزع استقرار ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع.





ويُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا وأن حوالي 46 ألفًا فروا إلى السودان ، الجار الغربي لإثيوبيا.





وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها انسحبت من ميكيلي لتجنب تدمير المدينة لكنها تعهدت بمواصلة القتال.





واستمرت الاشتباكات المتفرقة في مناطق خارج المدينة، بحسب سكان ودبلوماسيين وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي.





ويوم الجمعة، أبلغ السكان أيضًا عن أعمال نهب واحتجاجات داخل ميكيلي.





ورفض مسؤولون حكوميون التعليق على ما وصفوه بروايات غير مؤكدة عن استمرار الصراع، ومع ذلك، قالت فرقة عمل للطوارئ في تيجراي إن القوات الفيدرالية "لا تنهب شعبها".





وقالت فرقة العمل في بيان لرويترز يوم الأحد "بالنظر إلى الفجوة الأمنية الأولية حتى تشكيل الإدارة المؤقتة، كانت هناك مؤشرات على تورط أفراد في عمليات نهب باستخدام الفترة الانتقالية كغطاء"





وتابع البيان، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن "بعض جنود المشاة التابعين للجماعة الإجرامية يختبئون أيضًا في ميكيلي".



