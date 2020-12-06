أحمد أبو الغيط: 500 مليار دولار خسائر ليبيا منذ 2011 حتى اليوم

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن ما حدث في عام 2011 من احتجاجات في الدول العربية مأساة كبيرة، رافضًا وصف هذه الأوضاع بأنها ثورات الربيع العربي، قائلًا "ما حدث فى 2011 مأساة وليس ربيعًا، والربيع هو أن تتفتح الزهور والورود، ولكن ما رأيناه في المنطقة العربية لا يصدق، فالقتل انتشر بصورة كبيرة". أمين





وأشار أحمد أبو الغيط، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة العربية شهدت إهدارا رهيبا للموارد، متحدثا عن تقرير صدر اليوم عن مؤسسة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة؛ يفيد بأن خسائر ليبيا الاقتصادية منذ 2011 حتى الآن في 9 سنوات وصلت لـ 500 مليار دولار.





وتابع "لو استمرت الأوضاع المتدهورة في ليبيا لمدة خمس سنوات أخرى سيصل الإهدار والخسائر إلى تريليون دولار"، مؤكدا أن الوطن والأمة العربية ضد وضع دولى وإقليمي ضاغط والشرق الأوسط يشهد تغيرات رئيسية، والعالم كله يشهد وضعًا غير مسبوق.



