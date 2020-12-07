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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجأة عن هواتف Galaxy S21 القادمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
تسريبات تكشف مفاجأة
تسريبات تكشف مفاجأة عن هواتف Galaxy S21 القادمة
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S21 التى ستصدر مع بداية العام القادم 2021 من شركة سامسونج ستحتوى على مادة Glasstic الأمر الذى يعنى أن الجسم الخارجى لها سيكون مصنوعا من البلاستيك بالكامل، وذلك بديلا عن الجسم المصنوع من السيراميك مثل هواتفها السابقة. 


وبحسب موقع Tech Radar فإن Glasstic مادة تظهر شكل الجسم الخارجى للهواتف الذى  يبدو وكأنه مصنوع من الزجاج ولكنه فى الحقيقة مصنوع من البلاستيك، حيث من المعروف أن شركات الهواتف الذكية تستخدم البلاستيك عند إصدار الهواتف رخيصة الثمن أو الهواتف ذات الإمكانات المحدودة. 




وفقا للموقع فإن شركة سامسونج إذا تمسكت بإصدار هواتف Galaxy S21 مع جسم من البلاستيك فإن ذلك يعنى أنها ستصدر بسعر أقل، وربما يكون الفارق على الأقل 100 دولار أمريكى مقارنة بسعر هواتف Galaxy Note 20 التى صدرت فى شهر أغسطس الماضى.
 

وستكون هواتف Galaxy S21 عبارة عن ثلاثة هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra والذى سيكون الهاتف الأغلى والأعلى قدرات فى السلسلة القادمة، وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 


ومن المقرر أن يحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على شاشة بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 أو 144 هرتز في الثانية، وسيحصل هاتفا Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus على شاشة بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، أو بدقة 1440 بيكسل وبمعدل تحديث بتردد 90  أو 120 هرتز في الثانية، مع بطارية 5000 مللى أمبير. 

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