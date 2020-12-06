هجوم تركي الفيصل على إسرائيل بحضور وزير خارجيتها يثير ضجة.. شاهد

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يهاجم خلاله الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إسرائيل في مؤتمر إقليمي بالبحرين، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي.





ولقي المقطع الذي يشن خلاله الأمير تركي الفيصل هجوما حادا على إسرائيل، رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.





ووصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إسرائيل بأنها "قوة استعمارية غربية"، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي للرد على الأمير تركي الفيصل في كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرانس.





وأكد الأمير تركي الفيضل أن إسرائيل قوة استعمارية تسجن الفلسطينيين، في معسكرات اعتقال بحجة اتهامات واهية ويهدمون منازلهم صغارا وكبارا، رجالا ونساء.





وتابع "الحكومات الإسرائيلية تظهر نفسها على أنها محبة للسلام وأنها تتمسك بالمبادئ السامية.. وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".





وأوضح الفيصل أن إسرائيل "تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتصور نفسها على أنها دولة صغيرة مهددة وجوديا ومحاطة بقتلة يريدون محوهم عن الوجود.. ورغم ذلك يصرحون بأنهم يريدون أن يكونوا أصدقاء للسعودية".





واعتبر الأمير السعودي أن إسرائيل هي آخر أجزاء الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط، منتقدا إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحرم سكان إسرائيل من غير اليهود من حقوق متساوية بموجب القانون، وتساءل "أي نوع من الديمقراطية هذه؟".





وفي رده على تركي الفيصل خلال مؤتمر المنامة، أعرب وزير خارجية إسرائيل عن أسفه لما قاله الأمير السعودي.





وأضاف أشكنازي أن تصريحات المسؤول السعودي السابق "لا تعكس الروح والتغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط".





وذكر الوزير الإسرائيلي غي تغريدة على تويتر أن ما قاله الأمير السعودي "اتهامات كاذبة"، مؤكدا رفضه لتصريحات تركي الفيصل التي لا تنعكس مع التغيرات بالمنطقة، مضيفا "انتهى عصر إلقاء اللوم".





فيما قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التصريحات النارية للأمير السعودي في حوار المنامة، يبدو أنها كانت مفاجأة للوزير الإسرائيلي، الذي اعتاد على تلقي الترحاب من المسؤولين في الإمارات والبحرين بعد الإعلان عن اتفاقات لتطبيع العلاقات.