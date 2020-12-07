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القس يوساب عزت يكشف إجراء الكنيسة الأرثوذكسية لتعليق القداسات بالقاهرة والإسكندرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
كنائس
كنائس
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عادل نصار
كشف القس يوساب عزت كاهن كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، عن إجراءات الكنيسة الأرثوذكسية تعليق القداسات بالقاهرة و الإسكندرية لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. 

وقال عزت، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، إن هناك عددا من الكهنة أصيبوا بفيروس كورونا، مضيفا أن هناك مؤشر خطرا جدا يتعلق بالتجمعات في الكنيسة.

وأضاف  كاهن كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، أن المجمع المقدس عمل اجتماع عاجل السبت لعرض هذه الخطوات، وتنفيذ إجراءات احترازية لمنع أي خطر، وضد أي تجمعات في ظل هذه الجائحة.

فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية، حيث تقرر أيضا تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

كما أعلنت الكنيسة، في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية، إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من الإثنين المقبل، ولمدة شهر.

وأشارت إلى أنه تقرر تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

كما أكد بيان الكنيسة، أن الافتقاد سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25 %، ويلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وأوضح بيان الكنيسة، أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

واختتم البيان: «نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة».

وأكد القس يوساب عزت كاهن كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، أنه تم اتخاذ إجراءات في غاية الأهمية احترازية لمواجهة الجائحة في كل شيء يتعلق بالكنائس، مشيرا إلى أنه لا تهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

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