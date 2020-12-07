في 14 يوما.. تخلصي من دهون البطن العنيدة

ونسف الكرش بشكل سريع يمكنك تجربة الرجيم المتوازن التالى فهو يساعد على تحويل جسمك لمكينة حرق الدهون ونسف دهون البطن العنيدة. لتخسيس البطنبشكل سريع يمكنك تجربة الرجيم المتوازن التالى فهو يساعد على تحويل جسمك لمكينة حرق الدهون ونسف دهون البطن العنيدة.









الاسبوع الثانى







الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..





طبق شوفان بلبن خالى الدسم





سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم

كوب شاى بحليب خالى الدسم





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا







2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة





بعد الغذاء ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة









