في 14 يوما.. تخلصي من دهون البطن العنيدة

لتخسيس البطن ونسف الكرش بشكل سريع يمكنك تجربة الرجيم المتوازن التالى فهو يساعد على تحويل جسمك لمكينة حرق الدهون ونسف دهون البطن العنيدة.
إليك خطة الرجيم لإنقاص الوزن لمدة 14 يوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
الاسبوع الاول
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الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة +كوب زبادى
الاسبوع الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
طبق شوفان بلبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الرجيم الثانى
رجيم الأسبوع
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة