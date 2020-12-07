«الضربة القاضية».. محمد الشناوي يكشف تفاصيل حديثه مع اللاعبين في الدقيقة 74 بمباراة الزمالك

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن تفاصيل حديث مع اللاعبين في الدقيقة 74 أثناء مباراة القمة أمام الزمالك.





وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إنه دائما يتحدث مع اللاعبين أثناء المباراة، موضحا أن مباراة الزمالك كانت مختلفة ولاعبين الأهلي قالت «هنجيب جول دلوقتي».





وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «قلت لاعبو الأهلي في الدقيقة 74 لازم نركز في الوقت لان اللي هيجب جول هيكسب، و موسيماني هو اللي قال الضربة القاضية».





وأشار إلى أن لاعبى الأهلى عندهم روح قتالية عالية في الملعب ولديها إصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة، مضيفا أن مباراة الزمالك لها وضع خاص خاصة في الشوط الثاني ولاعيبة الأهلي يد واحدة.



