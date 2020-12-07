«الضربة القاضية».. محمد الشناوي يكشف تفاصيل حديثه مع اللاعبين في الدقيقة 74 بمباراة الزمالك

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن تفاصيل حديث مع اللاعبين في الدقيقة 74 أثناء مباراة القمة أمام الزمالك.
وقال «الشناوي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إنه دائما يتحدث مع اللاعبين أثناء المباراة، موضحا أن مباراة الزمالك كانت مختلفة ولاعبين الأهلي قالت «هنجيب جول دلوقتي».
وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: «قلت لاعبو الأهلي في الدقيقة 74 لازم نركز في الوقت لان اللي هيجب جول هيكسب، و موسيماني هو اللي قال الضربة القاضية».
وأشار إلى أن لاعبى الأهلى عندهم روح قتالية عالية في الملعب ولديها إصرار في المكسب خاصة في البطولات المهمة، مضيفا أن مباراة الزمالك لها وضع خاص خاصة في الشوط الثاني ولاعيبة الأهلي يد واحدة.
كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس علاقة "بيتسو موسيماني"، مدرب النادي الأهلي، مع لاعبي النادي الأهلي.
من ناحية أخرى أشار محمد الشناوي، إلى أن "فور قدوم موسيماني سهل علينا حاجات كثيرة جدا، لأنه على علم بقيمة النادي الأهلي"، مضيفا: "موسيماني مدرب قريب من اللاعبين، وعارف قيمة النادي الأهلي، وعلى علم بوضع الأهلي في أفريقيا"، مؤكدا "النادي الأهلي نادي القرن، والكل بيعمله ألف حساب في أفريقيا".
وعلق محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، على فوز الأهلي بـ لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، قائلا "كان نفسنا الجمهور يكون متواجدا في النهائي، والجمهور هو رقم واحد".
وأضاف محمد الشناوي، "بطولة أفريقيا غائبة عن النادي الأهلي منذ 7 سنوات وكان هناك وعد للجمهور بالفوز ببطولة أفريقيا هذا العام، وأشكر لاعبي النادي الأهلي على تحقيق لقب أفريقيا، واللاعبون كلهم كانوا رجال".
وأكمل محمد الشناوي، "نشعر بالفخر بصعود فريقين من دولة واحدة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ووجود نهائي أفريقيا في على أرض مصر أمر مشرف للغاية ونادي الزمالك عمل مباراة جيدة وفي النهاية دي كورة".
وتابع محمد الشناوي "نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك مشرف وأفريقيا بأكملها تابعت نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك".