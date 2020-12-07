شاهد.. توقيع أحمد الشيخ مع بيراميدز لمدة 3 سنوات





ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.





وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.





من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بأحمد الشيخ موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق خاصة وأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، في إطار سعي النادي وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.